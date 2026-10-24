Canale 5 torna con il doppio appuntamento del weekend con Verissimo, il rotocalco di interviste condotto da Silvia Toffanin: sabato 24 ottobre alle 16.30 e domenica 25 alle 15.45, tra musica, spettacolo e storie di cronaca.

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Gli ospiti di sabato 24 ottobre

Apre la puntata Levante, che si racconta tra vita privata e carriera e presenta il nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza. A seguire Claudia Galanti, che dopo un lungo periodo segnato dal dolore parla di una serenità ritrovata.

Spazio poi a Gabriele Govoni, reduce dall’ultima edizione di Temptation Island dove ha preso parte con l’ex fidanzata Sara: il loro rapporto tormentato sarà al centro del racconto, a una settimana di distanza dalla presenza di Sara in studio.

Tra gli altri ospiti c’è Aldo Montano, ex schermidore azzurro e campione olimpico, che ha conquistato cinque medaglie ai Giochi, con l’oro nella sciabola individuale ad Atene 2004, più due titoli mondiali, sulle orme del padre Mario e del nonno Aldo, anch’essi saliti sul podio olimpico. Il ritiro dall’attività agonistica è arrivato nel 2021, lo stesso anno in cui ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Dal mondo di Forbidden Fruit arriva Erdal Ozyağcılar, che nella serie interpreta lo spietato Hasan Ali. Chiude la puntata il dolore di Carmela e Valeria, moglie e figlia di Salvatore Calignano, il lavoratore edile scomparso il 3 ottobre in un incidente ancora misterioso avvenuto vicino al capannone di Caivano in cui lavorava: le due donne chiedono giustizia.

Gli ospiti di domenica 25 ottobre

La puntata di domenica si apre con Manuela Arcuri, che rompe il silenzio sul presunto legame con il principe Domenico Antonio Pallavicino, finito al centro del gossip nelle ultime settimane.

«Hanno costruito una storia su delle foto innocenti. Non c’è mai stata nessuna dichiarazione, né da parte mia né da parte del principe, a proposito di un fidanzamento o di un matrimonio. Per ora c’è una bellissima amicizia».

L’attrice aggiunge:

«È un principe di nome e di fatto, una persona molto colta ed elegante che sa darmi dei consigli. Mi piace il suo spessore umano, passare dei pomeriggi insieme a chiacchierare».

Nata l’8 gennaio 1977, l’attrice è cresciuta a Latina e ha mosso i primi passi giovanissima come modella di fotoromanzi.

Si prosegue con Matteo Materazzi, ex calciatore e procuratore sportivo che convive con la SLA dal 2024, accolto per un’intervista intensa insieme alla moglie Maura, che racconterà le difficoltà legate alla malattia. In studio anche Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, che ricordano la madre Eleonora Giorgi e parlano delle novità in arrivo nelle rispettive famiglie.

Completano il parterre Lino Banfi, che racconta la propria lunga carriera e la sua vita, la ballerina e coreografa Veronica Peparini e Piera Maggio, la mamma di Denise, che a 22 anni dalla scomparsa della figlia fa il punto sulla vicenda e chiarisce alcuni recenti accadimenti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI