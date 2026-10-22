Da lunedì 2 a venerdì 6 novembre, alle 16:10 su Rai Uno, vanno in onda cinque nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 11. Gli episodi restano disponibili su RaiPlay anche dopo la messa in onda.

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Lunedì 2 e martedì 3 novembre

Simona ha scelto di lasciare la danza e Valter, quando lo scopre, tenta di farle cambiare idea. Al Paradiso arriva intanto una nomina ufficiale: Riccardo diventa il nuovo direttore commerciale, presentato da Roberto davanti a tutti. La casa-famiglia resta un fronte caldo, con Odile decisa a risolvere un problema serio e Matteo pronto a suggerirle una soluzione.

Nella stessa struttura si aggiunge una grana ulteriore, oltre a quella delle pulci: Elisa intravede in Matteo la persona capace di contenere l’indole ribelle di Lia. Riccardo individua lo spunto giusto per l’uscita della collezione natalizia, mentre Landi ha in mente una cena di lavoro al Circolo. Iacopo prepara la mostra dedicata a suo padre, e Diana vuole dimostrare alla madre quanto valga, molto più di quanto lei creda.

Mercoledì 4 e giovedì 5 novembre

Per riportare Simona in sala prove Valter coinvolge le Veneri, ma la reazione di lei non è quella sperata. Sulla campagna “Ad Occhi Chiusi” proposta da Riccardo, Botteri continua a nutrire dubbi, finché Delia non gli offre un suggerimento utile. Matteo rivela a Marcello un dettaglio importante sul padre di Lia, e Cesare ammette che l’aiuto di Diana per conquistare Filippo potrebbe servire anche a Rebecca. La cena di lavoro del Paradiso salta, e per Elisa la serata prende una piega del tutto inaspettata.

Marcello risolve il guasto della casa-famiglia, anche se Odile non demorde dall’idea di sostenerne le spese. Rebecca ottiene un appuntamento con Filippo grazie a Diana, ma dietro quell’aiuto le sembra di scorgere l’ombra di Carla, e se ne allontana prendendo le distanze dalla cugina. Irene capisce che Simona è una ballerina vera e intuisce quanto dolore si porti ancora dentro. Matteo racconta a Marcello dell’incontro con Carmine Mandalà, il padre di Lia, e ammette di avere più di un dubbio su di lui.

Venerdì 6 novembre

La campagna “Ad Occhi Chiusi” si rivela un successo e Roberto si unisce alla sorpresa che Irene, Johnny e Valter stanno preparando per Simona. Davanti all’entusiasmo di Mirella per i nuovi acquisti destinati alla casa-famiglia, Marcello propone a Odile di rifornirla con gli ultimi modelli di elettrodomestici. Per Lia arriva il momento di riabbracciare il padre, e a renderlo possibile è Matteo. Il ruolo di direttore commerciale di Riccardo procede bene, ma una telefonata basta a farlo sprofondare nello sconforto. Valter scopre della cena tra Elisa e Cesare, e il litigio tra madre e figlio degenera in uno scontro lacerante.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI