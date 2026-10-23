Va in onda stasera, venerdì 23 ottobre su Sky Serie, il quarto episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Sydney Sibilia firma la sceneggiatura della nuova stagione insieme a Francesco Agostini e Marco Pettenello, mentre la regia di questa puntata è affidata a Simone Godano, che mette Max Pezzali e Mauro Repetto davanti a due prove tutt’altro che semplici.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Nella tavernetta arriva Caterina

Il nuovo episodio fa entrare in scena Caterina, interpretata da Rosa Barbolini, che Claudio Cecchetto (Roberto Zibetti) presenta agli 883 con una richiesta che i due digeriscono male: scrivere una canzone insieme a lei. La ragazza li raggiunge nella tavernetta, dove sono chini sui testi nuovi, e da lì nasce la domanda su come prendano forma le loro idee. Per rispondere, Max e Mauro la portano nel loro posto d’ispirazione preferito, il bar: ascoltano, osservano, aspettano e riempiono il quadernone di appunti. A spiegare il metodo è Mauro, che paragona l’ispirazione alla pesca, questione di pazienza in attesa che qualcosa abbocchi. A un certo punto Max si alza e se ne va, ma per il compagno è solo una questione di tempo: tornerà carico di idee.

Sul set di Sei un mito

La puntata raccoglie quel che resta della movimentata notte di Capodanno, che aveva mandato su tutte le furie Cecchetto, e la buca in cui i due erano finiti frutta comunque due pezzi destinati a diventare epici: è il momento di Rotta per casa di Dio e Sei un mito, che ora vanno trasformati in immagini. La lavorazione del primo videoclip si rivela complicata: Cecchetto ha in testa una direzione creativa precisa, molto distante da quella che Max e Mauro immaginavano, e la versione di sé che il set propone (canottiere a rete, pose da sex symbol, modelle bellissime) li mette in imbarazzo, con momenti giocati sull’autoironia. Con il passare dei giorni e la mente più lucida, però, i due cambiano approccio: si presentano in ritardo sul set e trovano Claudio ad attenderli, pronto a richiamarli all’ordine e a mandarli a cambiarsi. Stavolta non ci stanno: quel videoclip è loro e vogliono essere loro a scegliere cosa indossare. A sorpresa, dalla loro parte si schiera Fabrizio, il regista, che vede finalmente nei ragazzi quella personalità che andava cercando.

Chi c’è dietro il personaggio di Caterina

Caterina non è un’invenzione: la figura è ispirata a Caterina Rappoccio, cantante e cantautrice che negli anni Novanta entrò nell’orbita di Cecchetto dopo aver cominciato a esibirsi da bambina, passando anche da Piccoli Fans di Sandra Milo. Fu sempre Cecchetto a proporle Aeroplano, un brano scritto da Max Pezzali e Mauro Repetto che Caterina avrebbe interpretato insieme al cantante degli 883. La serie prende spunto da elementi autentici e si concede alcune libertà creative nel raccontarli. Il volto del personaggio è quello di Rosa Barbolini, attrice nata a La Spezia nel 2006 e cresciuta prima di tutto sulla danza.

Insieme a lei tornano Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), mentre tra i nuovi ingressi ci sono Gaia Zampighi (Michela Rossini) e la stessa Barbolini (Caterina).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI