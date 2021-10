Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di X Factor 2021 e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di X Factor 2021 del 14 Ottobre in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.

Come e dove vedere la replica della puntata di X Factor del 14 Ottobre in TV e streaming

La replica dell’ultima puntata di X Factor 15 sarà trasmessa in TV e in streaming. La nuova edizione di quest’anno del talent in onda su Sky Uno è condotta da Ludovico Tersigni, musicista e attore italiano, famoso per aver interpretato il ruolo di Giovanni Garau nella web serie Skam Italia e quello del protagonista Alessandro Alba nella serie TV Netflix intitolata Summertime. Tersigni sostituisce Alessandro Cattelan, che ha lasciato Sky per accasarsi in Rai, dove conduce il nuovo varietà Da Grande in onda nella prima serata di domenica. Confermati invece i quattro giudici della passata edizione: Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika ed Hell Raton (pseudonimo di Manuel Zappadu), a cui spetta il compito di trova l’artista con l’X Factor.

Come rivedere X Factor 2021 in TV

Per rivedere la puntata di X Factor del 14 Ottobre in replica bisogna sintonizzarsi su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre. Gli appuntamenti con la replica sono fissati nei seguenti giorni:

sabato alle 10:00 e alle 16:45

domenica alle 00:00 (nella notte tra domenica e lunedì)

mercoledì alle 21:30

Come rivedere X Factor 2021 in streaming

In alternativa alla replica in TV, potete rivedere X Factor in streaming sulla piattaforma online Sky Go. Il video è disponibile pochi istanti dopo la fine puntata, quindi è possibile guardare subito quanto successo nel corso dell’ultimo appuntamento senza dover aspettare la programmazione televisiva della replica. Ricordiamo che la visione dei contenuti inclusi nel catalogo è consentita soltanto agli utenti abbonati Sky.

Ecco i passaggi da compiere per rivedere la puntata di X Factor del giorno 14 Ottobre su Sky Go:

Collegatevi al sito ufficiale.

Digitate il nome del programma.

Selezionate il riquadro che compare in automatico.

Cliccate sulla puntata che volete rivedere per far partire la replica.

In alternativa potete sempre contare sulla piattaforma online NOW, dove il video della puntata di ieri è già disponibile nel catalogo inserito all’interno della sezione Intrattenimento e visibile con il pass mensile Cinema + Entertainment.

Quando va in onda X-Factor 2021

Per rispondere a questa domanda vi rimandiamo alla lettura dell’approfondimento che trovate qui.

Bene, ora sapete come guardare la replica dell’ultima puntata di X Factor 15. Non ci resta che augurarvi buona visione!