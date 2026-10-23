Real Time continua a puntare su Matrimonio a Prima Vista. Mercoledì 28 ottobre 2026 sul canale Discovery arriva Matrimonio a Prima Vista – L’Amore Continua, lo speciale dedicato alle coppie nate dal programma e ancora insieme. Su Discovery+ è già disponibile in anteprima.

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Le coppie che ritroviamo davanti agli esperti

Quattro i matrimoni al centro dello speciale: Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, dalla sesta edizione, Jessica Gregorio e Sergio Capozzi dalla settima, Irene Pignieri e Matteo Riva dalla decima e Roberta Murano e Luca Merlo dalla quindicesima. Per qualcuna la famiglia si è allargata: nel 2023 Martina e Francesco sono diventati genitori di Aurora, mentre Jessica e Sergio aspettano la loro prima figlia.

Il racconto di come è cambiata la loro vita di coppia

Gli otto protagonisti si ritrovano faccia a faccia con gli esperti del programma e raccontano cosa il tempo ha cambiato nella loro quotidianità. Ad arricchire lo speciale ci sono anche i messaggi video di molti altri volti delle diverse edizioni, con aggiornamenti sul loro percorso sentimentale e aneddoti inediti.

Un finale d’edizione da 4,3% di share

L’appuntamento arriva sulla scia di una diciassettesima edizione andata bene: la puntata finale, andata in onda ieri sera, ha toccato il 4,3% di share. Un risultato a cui hanno contribuito le tre coppie protagoniste, due delle quali hanno deciso di portare avanti il matrimonio anche molti mesi dopo la fine delle riprese.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI