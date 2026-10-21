Settimana di svolta per Forbidden Fruit su Canale 5: dal 26 al 31 ottobre Yildiz lascia Çagatay, Cansu dà fuoco alla villa e, risvegliandosi dal coma, la protagonista scopre che sono passati cinque anni.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La fuga di Yildiz e i piani di Sahika

La settimana si apre con una decisione sofferta. Yildiz, ferita dalle menzogne del marito Çagatay, abbandona la casa e trova rifugio in un albergo insieme al piccolo Halit Can. La madre Asuman fa di tutto per riportarla indietro, ma lei non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi. Çagatay, invece, si confida con Feride, sua madre, e con Güler, a cui dice di essere pentito e di voler fare qualsiasi cosa per non perdere la moglie.

Martedì il quadro cambia e ci spostiamo in albergo, dove Hasan Ali va a trovare Yildiz. Le racconta di aver mandato via Cansu e la persuade a trasferirsi momentaneamente da lui, dove potrà riflettere con calma, anche se dovrà convivere con l’ingombrante Sahika. Cansu, rimasta senza casa, cerca appoggio prima da Emir e poi da Ender, ma entrambi le chiudono la porta: umiliata e senza vie d’uscita, promette vendetta a tutti prima di andarsene. Nel frattempo Sahika fa in modo che Hasan Ali la porti fuori a cena, con l’obiettivo di lasciare Yildiz e Çagatay da soli in casa, nella speranza di una riconciliazione.

Mercoledì arriva anche Ömer, cacciato da Adana dal padre e accolto da Hasan Ali. Yildiz, intanto, se la prende duramente con Cansu nella stanza d’albergo e scopre con stupore che la ragazza potrebbe essere stata assoldata da Ender e Sahika proprio per dividerla da Çagatay. Ender, che si sente messa in disparte da Sahika, acquista un prezioso pezzo d’antiquariato e si presenta nell’ufficio di Hasan Ali per regalarglielo.

L’incendio alla villa e il risveglio

Giovedì assistiamo al piano più ardito di Sahika, decisa a far riavvicinare i due coniugi: convince tutti a darsi un impegno per la sera, rinchiude a chiave Yildiz e Çagatay nella loro stanza e si reca a cena fuori con Hasan Ali. Proprio mentre la coppia resta bloccata senza via di scampo, Cansu appicca un incendio alla villa. Il fumo fa perdere i sensi a Yildiz, e Çagatay rimane intrappolato accanto a lei.

Venerdì la storia compie un salto. Dopo cinque anni di coma, Yildiz riapre gli occhi in ospedale. Çagatay le confessa di essersi risposato e, con l’aiuto di Asuman, Caner ed Emir, la donna capisce quanto la sua vita sia cambiata durante la lunga degenza: Cansu e Çagatay sono marito e moglie, e lui ha ottenuto l’affidamento di Halit Can. Anche per Hasan Ali l’esistenza ha preso una piega imprevista: adesso vende kebab da un furgoncino, in compagnia di un certo Ömer.

Cinque anni dopo, una realtà da ricostruire

Sabato il quadro è ormai diverso da quello che Yildiz ricordava. Sahika canta in coppia con Zehra, e Hayati cura i loro interessi come manager. Ender è ormai la migliore amica di Cansu e ha sposato Sedai, a capo dell’azienda. Cansu, che in casa maltratta Feride senza che il marito Çagatay lo sappia, viene a sapere che Yildiz si è svegliata e non riesce a contenere la rabbia. Confida i suoi timori a Ender, che la rassicura e si dice pronta a coinvolgere anche gli uomini del marito pur di aiutarla. La stessa Ender scopre che Sahika si è messa a cantare in un nuovo locale e, insieme a Sedai, studia come metterle i bastoni fra le ruote anche sul lavoro.

Per Yildiz, appena uscita dal coma, la verità è dolorosa. Il piccolo Halit Can è cresciuto lontano da lei e ormai per lui la mamma è Cansu, la nuova moglie di Çagatay: il figlio non la riconosce come madre. Disperata ma decisa a reagire, la donna trova un po’ di sollievo accanto ad Asuman, sua madre, e alle amiche di sempre, Sahika e Zehra, diventate cantanti, che le portano fiori e le stanno vicine.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI