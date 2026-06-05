L’edizione di quest’anno di Uomini e Donne si è conclusa con un triangolo ancora aperto, ovvero, quello tra Cinzia Paolini, Mario Lenti e Marco Troiani. A distanza di qualche giorno dalla fine delle messe in onda della trasmissione, però, sono emersi degli aggiornamenti che sembrano, almeno per il momento, descrivere un quadro quasi definitivo della situazione. Alcune segnalazioni hanno fatto emergere un riavvicinamento tra Cinzia e Marco, mentre cosa ne sarà stato di Mario? A raccontare tutto è stato direttamente il cavaliere nel corso di un’intervista.

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Mario Lenti parla di Cinzia Paolini e racconta cosa è successo dopo UeD e la sua decisione

Cosa sarà successo tra Mario Lenti e Cinzia Paolini dopo la fine di Uomini e Donne? Il cavaliere ha rilasciato un’intervista sul magazine Mio in cui ha svelato tutto. Mario ha esordito dicendo che tra lui e Cinzia c’è sempre stata un’attrazione, malgrado la sua temporanea assenza dalla trasmissione. Quando ha deciso di tornare in studio, infatti, è stato del tutto naturale manifestare la volontà di rifrequentarla. Ad incuriosire Mario è soprattutto il fatto che Cinzia sia una donna alquanto criptica e imprevedibile, ragion per cui nulla può mai essere detto quando si tratta di lei.

Ad ogni modo, dopo tutto quello che è successo nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Mario ha svelato di non aver mai più sentito la Paolini dopo le registrazioni. Non c’è stato nessun tentativo di riavvicinamento né da parte di lui né tanto meno da parte della donna. Lenti, inoltre, ha anche specificato che, tenendo conto degli ultimi sviluppi, si vede costretto a mettere un punto definitivo alla conoscenza con la donna. Nel corso dell’intervista, poi, il protagonista ha parlato anche del suo futuro a UeD. In particolare, non ha né confermato né smentito la sua presenza nel programma. Tutto, chiaramente, dipenderà da cosa succederà nel corso di questa estate e dalle sue esigenze lavorative. Ad ogni modo, ha lasciato una porta aperta dicendo che potrebbe ritornare nel parterre.

Cinzia e Marco sempre più espliciti sui social: gli ultimi aggiornamenti

Per quanto riguarda Cinzia Paolini e Marco Troiani, invece, sembra ormai inequivocabile un loro riavvicinamento. Oltre alle segnalazioni sul loro conto trapelate in questi giorni, sono i loro rispettivi profili social che sembrano esplicitare la riappacificazione. Soprattutto Marco sta pubblicando diversi contenuti che lasciano presagire il riavvicinamento a Cinzia. Dopo aver condiviso un post nel quale è inquadrata una mano, verosimilmente quella di Cinzia, con l’anello che lui le ha regalato, Troiani ha condiviso anche un altro contenuto. Nello specifico, ha mostrato un mazzo di fiori con un biglietto, dal quale spunta una scritta, ovvero, “Ti amo“. I fan di UeD non riescono a trattenersi dal commentare, scagliandosi contro il cavaliere per aver concesso alla donna di entrare nuovamente nella sua vita finendo per condizionare e manovrare tutte le sue decisioni, come già accaduto all’interno del programma. Al momento, però, i due non hanno replicato a nessun commento, né positivo, né negativo.