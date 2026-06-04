La vita sentimentale di Cinzia Paolini continua a essere uno degli argomenti preferiti dei fan di Uomini e Donne. Adesso che il programma ha chiuso i battenti e sarà sospeso per tre mesi, i telespettatori accaniti nutrono la loro curiosità grazie ai dettagli che trapelano sui social, oppure grazie alle interviste che i vari protagonisti rilasciano di tanto in tanto. Ebbene, proprio in queste ore sono trapelate delle informazioni interessanti in merito a quanto starebbe accadendo fuori da UeD tra Cinzia Paolini e Marco Troiani.

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Il gesto eclatante di Marco Troiani verso Cinzia Paolini

Di recente, Cinzia Paolini e Marco Troiani sono stati avvistati insieme tra le vie di Salerno, dettaglio che ha subito acceso il sospetto che i due abbiano ripreso a frequentarsi. Una conferma al riguardo è arrivata direttamente dal cavaliere che, mediante il suo account di Instagram, ha pubblicato un post in cui ha mostrato una collana e una mano, molto probabilmente quella di Cinzia, con l’anello che aveva regalato alla donna nel corso di una puntata di Uomini e Donne come simbolo del loro fidanzamento.

Il cavaliere non ha aggiunto alcuna didascalia, ma il contenuto è stato decisamente esplicito. Alcuni utenti del web, infatti, hanno commentato al di sotto del post in questione dicendo di essere delusi in quanto speravano che Marco potesse andare avanti non facendosi abbindolare per l’ennesima volta dalla dama. I diretti interessati, però, non sono intervenuti sulla faccenda personalmente lasciando aperti i dubbi e le perplessità degli utenti.

Le confessioni di Marco su una possibile convivenza con Cinzia fuori da Uomini e Donne

Se attraverso i social non sono state fatte confessioni esplicite, qualche dettaglio in più è emerso da un’intervista che Marco Troiani ha rilasciato per Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere ha parlato della sua casa, delle sensazioni che gli evoca e di quanto si senta al sicuro e appagato quando si trova al suo interno. Per Marco la casa è rifugio, famiglia, proprio per questo lo staff del programma gli ha chiesto se accoglierebbe nella sua dimora una donna, nel caso specifico, Cinzia.

Ebbene, a tal proposito, Troiani ha spiegato che, qualora la Paolini volesse, lui sarebbe molto lieto di ospitare la dama a casa sua per avviare un percorso di vita insieme. Per amore, Marco si trasferirebbe anche altrove. Questa sua esplicita propensione, unita al recente post condiviso sui social, sta portando a pensare che, effettivamente, tra i due possa essere presto compiuto un salto di qualità attraverso una convivenza. Cinzia, per il momento, non si è sbilanciata. Non resta che attendere per vedere che cosa succederà.