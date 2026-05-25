Il momento tanto temuto dai fan di Uomini e Donne è arrivato. Quella che va dal 25 al 29 maggio è l’ultima settimana di messe in onda di questa edizione. I colpi di scena non mancheranno, così come gli epiloghi e le decisioni. Ci sarà la scelta di Ciro Solimeno, la conclusione del capitolo Cinzia Paolini, Mario Lenti, Marco Troiani, e molto altro.

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Anticipazioni ultima settimana di Uomini e Donne: la scelta di Ciro Solimeno

Le anticipazioni dell’ultima settimana di messe in onda di Uomini e Donne rivelano che verrà trasmessa la scelta di Ciro Solimeno. Come tutti i telespettatori appassionati avranno già avuto modo di comprendere, il giovane ha optato per Elisa Leonardi. Martina Calabrò rimarrà molto male quando apprenderà di non essere la preferita, tuttavia, riuscirà a mantenere un grande contegno mostrando maturità e comprensione. Elisa, dal canto suo, rimarrà stupita nello scoprire la decisione di Ciro poiché, fino all’ultimo, ha sempre dichiarato di non sentirsi la scelta. Solimeno, però, per creare un po’ di suspense, farà scendere un po’ di petali rossi prima dell’ingresso di Elisa, portandola a credere ancor di più di doversi beccare un “no”. Ad ogni modo, la scelta sarà rapida, ma comunque molto emozionante.

Spoiler Trono Over: ritorna Marco Troiani, Mario Lenti applaudito, Cinzia Paolini se ne va

Passando al Trono Over di Uomini e Donne, invece, il cavaliere con cui stava uscendo Gloria Nicoletti deciderà di abbandonare il programma dopo aver preso la decisione di chiudere la conoscenza con la donna. Poi si tornerà a parlare di Cinzia Paolini. Dopo tutto quello che è accaduto nelle scorse puntate, Marco Troiani tornerà in trasmissione dicendosi ancora innamorato della donna e implorando il suo perdono invitandola a dargli un’altra possibilità. L’uomo le chiederà addirittura di poter andare a Salerno da lei, ma la dama tergiverserà. Il suo atteggiamento indisporrà moltissimo gli opinionisti che, infatti, non faranno altro che attaccare la donna e schierarsi dalla parte del cavaliere.

Nella vicenda, poi, si intrometterà anche Mario Lenti, che ha ripreso ad uscire con la Paolini. Marco ammetterà di essere disposto a tornare con Cinzia anche se lei fosse andata a letto con Mario. Tra i due uomini, poi, ci sarà un battibecco durante il quale Mario lascerà intendere di credere che Marco sia ridicolo e dirà di non voler mai amare nessuna come fa lui. Ad un certo punto, poi, Cinzia uscirà dallo studio dicendo di voler lasciare il programma. Marco la seguirà invitandola a rivedere la sua decisione. Al suo rientro, poi, Cinzia chiederà a Mario che cosa provi per lei, ma lui non risponderà. Alla fine di uno show che occuperà buona parte delle puntate di quest’ultima settimana di messe in onda di Uomini e Donne, la donna andrà via, mentre Mario verrà applaudito dai presenti.

Sfilata femminile, torna una coppia, saluti e momento dedicato ai cani

Successivamente, poi, ci sarà anche una nuova sfilata femminile che, in questa circostanza, vedrà trionfare Gemma Galgani. Maria De Filippi inviterà in studio Alessandro Rausa e Maria Teresa, i quali aggiorneranno il pubblico sulla loro relazione e dichiareranno di stare ancora insieme. Al termine della settimana, infine, ci sarà un momento dedicato a tutti i cani salvati dall’associazione di cui fa parte lo staff di UeD e, naturalmente, ci saranno gli immancabili saluti di Tina Cipollari con tanto di appuntamento alla prossima stagione. Così si concluderà un’altra edizione del programma, che si conferma un punto di forza per Mediaset, in quanto è sempre in grado di intrattenere e divertire tantissimi telespettatori.