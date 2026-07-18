In questi giorni, Ciro Solimeno è finito al centro dei gossip a causa di un incontro avuto a cena con Alessia Antonetti, sua ex corteggiatrice a Uomini e Donne. Il ragazzo non ha proferito parola sulla faccenda, ma a rompere il silenzio è stata Elisa Leonardi. Durante una diretta su TikTok, a cui hanno partecipato entrambi, Elisa ha risposto a svariate domande, alcune delle quali anche piuttosto spinose. Inoltre, è stata tirata in ballo anche Martina De Ioannon.

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Le parole di Elisa Leonardi sull’incontro tra Ciro e Alessia e su Martina De Ioannon

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi stanno proseguendo la loro relazione lontano da Uomini e Donne. I due sono molto popolari, sta di fatto che sul web spesso circolano contenuti volti a rivelare particolari sul loro conto che i diretti interessati preferirebbero omettere. Proprio in questi giorni è trapelata una segnalazione su Ciro inerente un incontro a cena con Alessia Antonetti. Ieri sera, poi, Ciro ed Elisa hanno realizzato una diretta sui social in cui hanno chiacchierato un po’ con i fan. Solimeno, dal canto suo, è stato molto schivo, non rispondendo ad alcuna domanda, mentre Elisa ha dato certamente molta più soddisfazione.

Partendo proprio dall’incontro tra Ciro ed Alessia, alcuni utenti hanno chiesto cosa sia successo davvero. Ebbene, la Leonardi ha risposto in maniera piccata dicendo di essere stanca di queste polemiche, poiché il suo fidanzato e la sua ex corteggiatrice si sono incontrati solamente in quanto membri della stessa palestra. Elisa è apparsa piuttosto turbata e spazientita da domande del genere, e il suo stato d’animo è peggiorato con le successive domande. Un altro utente ha detto ad Elisa che Ciro fosse molto più preso da Martina De Ioannon che da lei, ma non solo, un altro ha chiesto alla giovane cosa farebbe se incontrasse la ex di Ciro. Elisa ha replicato dicendo di non voler dare importanza al passato del suo fidanzato. Se incontrasse la De Ioannon, invece, non farebbe assolutamente nulla. Altri utenti, ancora, hanno messo in guardia la ragazza dicendole che Ciro presto l’avrebbe lasciata. Lei ha risposto dicendo che, se fosse accaduto, se ne sarebbe fatta una ragione.

La Leonardi ignora il consiglio di Solimeno e mostra una certa scaramanzia

Ad ogni modo, le risposte di Elisa sono state alquanto pungenti, sintomo del fatto che certe domande l’abbiano infastidita eccome. Per contro, Ciro ha esortato la sua fidanzata a non dare importanza ai commenti, soprattutto a quelli scritti solamente per creare un po’ di sgomento e pettegolezzi. Elisa, però, non ha accolto l’invito di Solimeno, tant’è che ha continuato a rispondere infastidita ad altri commenti.

Tra i due, comunque, la relazione sta proseguendo. Attualmente non sono insieme, come confermato anche dalla diretta in cui i due erano in due posti diversi. Tuttavia, presto si ricongiungeranno, ma Elisa ha preferito non svelare quale sia la data del loro incontro, in quanto teme che le malelingue possano portare sfortuna. In ogni caso, la Leonardi ha precisato che i due si incontreranno prima del previsto.