Non è la prima volta che si parla di Rosanna Siino dopo la chiusura estiva di Uomini e Donne. Il suo nome è stato al centro di polemiche, alcune delle quali legate al suo ex Alessio Pili Stella e alla nuova fidanzata Debora Bragetti. Ebbene, in queste ore è scoppiato un nuovo caso che, in men che non si dica, ha generato un certo sgomento sui social. Ieri, venerdì 17 luglio, è stato l’onomastico di Alessio e Rosanna ha compiuto un gesto che ha suscitato un certo clamore.

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Il gesto di Rosanna Siino in occasione dell’onomastico di Alessio Pili Stella

In queste ore, Rosanna Siino è finita nuovamente al centro dell’attenzione. Dopo la pubblicazione del suo libro, con annesse polemiche e critiche, la dama è finita nuovamente nel mirino a causa di un video. Il 17 luglio è Sant’Alessio, ma non solo, è anche il compleanno di Rosanna. La donna, così, ha deciso di pubblicare un video sul suo profilo Instagram in cui ha deciso di fare gli auguri a tutte le persone che portano questo nome, una in particolare. Il pensiero degli utenti del web, chiaramente, è subito andato a Pili Stella, ma la donna ci ha tenuto a fare una precisazione che ha fatto ancora più rumore.

Nello specifico, Rosanna ha detto che il suo video non fosse riferito all’Alessio che tutti pensano, bensì a Opinionista Social che, oltre ad essere un noto influencer molto operativo su Instagram e interessato alle vicende legate a Uomini e Donne, è diventato anche un suo caro amico. Ad ogni modo, la precisazione di Rosanna ha, in men che non si dica, sollevato un certo polverone. In tanti, infatti, hanno commentato al di sotto del video in questione dicendo che, in effetti, con questo gesto, ha implicitamente fatto gli auguri anche ad Alessio. Tirandolo in ballo l’ex cavaliere di UeD gli ha dato comunque importanza.

La risposta di Rosanna e la reazione di Alessio e Debora

Ad ogni modo, Rosanna Siino ha replicato alla polemica scoppiata dicendo di aver fatto questo video proprio per evitare che nascessero equivoci ma, a quanto pare, il suo tentativo è stato vanificato. Altri utenti, invece, hanno posto l’accento sul fatto che la dama, mediante questi piccoli gesti e stoccate, sta dimostrando di essere ancora interessata ad Alessio e di non aver affatto digerito il suo fidanzamento con Debora. Per quanto riguarda Pili Stella e la Bragetti, invece, nessuno dei due ha proferito parola sulla faccenda, ignorando completamente la cosa. Forse è stata la scelta più azzeccata, considerando che in questa circostanza ogni minima azione viene fraintesa e soggetta a generare polemiche.