Manca sempre meno alla fine di questa stagione di Uomini e Donne e, tra tutti gli argomenti di cui si è parlato, ad incuriosire i telespettatori ci sono state soprattutto le vicende inerenti Cinzia Paolini, Marco Troiani e Mario Lenti. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni delle ultime puntate dell’edizione, Cinzia chiuderà la conoscenza con entrambi gli uomini, decidendo di abbandonare il programma. A distanza di qualche settimana dalla fine delle registrazioni, però, sui social sono emerse delle segnalazioni che lasciano presagire un colpo di scena e un cambio di rotta.

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L’avvistamento di Cinzia Paolini e Marco fuori da Uomini e Donne

In queste ore, Cinzia Paolini e Marco Troiani sono stati al centro di una segnalazione riportata su Lollo Magazine. I due volti di Uomini e Donne sono stati avvistati a Salerno insieme da una fan del programma. La persona in questione ha detto di aver visto i due sereni e tranquilli intenti a passeggiare nella città della dama. Al momento non è chiaro se si tratti di un ritorno di fiamma a tutti gli effetti o, semplicemente, di un incontro volto a chiarire alcuni aspetti della loro travagliata frequentazione.

Almeno per il momento, i diretti interessati non stanno condividendo alcun contenuto sui social in merito alla loro situazione sentimentale. Cinzia si è concentrata piuttosto sull’esame di canto che ha sostenuto ieri, di cui ha parlato anche all’interno della trasmissione, condividendo sui social alcuni dei momenti salienti dell’evento. La dama, inoltre, ha mostrato anche delle foto da cui si evince che sia andata a cena in compagnia di una persona, che si tratti proprio di Marco? A questo punto è molto probabile.

Segnalazioni e accuse su Marco Troiani da due ex dame di UeD

Ad ogni modo, questa non è l’unica indiscrezione trapelata su Cinzia Paolini e Marco Troiani. Nell’ultima puntata di Casa Lollo, infatti, è stata intervistata l’ex dama Giada, la quale ha parlato della fine della sua storia con Nicola, ma non solo. La donna ha fatto anche una confessione inaspettata su Marco. Nel dettaglio, ha rivelato che, prima che il cavaliere intraprendesse la conoscenza di Cinzia, aveva chiesto a lei di ballare, facendole delle promesse e dicendole esattamente le stesse cose che, in un secondo momento, ha detto alla Paolini. Nel dettaglio, le avrebbe detto di essere molto preso da lei e di volersi concentrare unicamente sulla sua conoscenza. Alla luce di questo, dunque, Giada è convinta che Marco sia più innamorato dell’idea dell’amore, piuttosto che di Cinzia.

A dire la sua sulla vicenda è stata anche un’altra ex dama di Uomini e Donne, ovvero, Claudia Lenti, figlia di Mario Lenti. La donna, nel commentare la storia tra Cinzia e Marco, ha ammesso di non aver apprezzato il comportamento del cavaliere che, nel momento in cui ha ricevuto il due di picche dalla dama, ha iniziato ad insultarla e a dipingerla come una brutta persona. Vero è che in un secondo momento l’uomo si è scusato dicendo di essere stato accecato dalla gelosia, ma si è trattato comunque di un gesto discutibile.