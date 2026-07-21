In questi giorni si è tornati a parlare di Cristiana Anania in virtù della presunta nuova situazione sentimentale nella quale si trova. Di recente, infatti, è emersa una segnalazione che la vedrebbe al fianco di un nuovo ragazzo dopo la brusca rottura con Ernesto Passaro. Ad ogni modo, il motivo per il quale l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata al centro della scena è un altro. La giovane, infatti, ha vissuto una brutta disavventura della quale ha parlato sui social e si è sfogata.

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Il brutto episodio vissuto da Cristiana Anania e lo sfogo

Cristiana Anania ha pubblicato uno sfogo su Instagram in cui ha voluto condividere con i suoi fan un brutto momento vissuto. Di recente, la giovane è andata a vivere da sola, lasciando la casa in cui viveva con i suoi familiari, per iniziare una nuova avventura insieme a delle coinquiline. Proprio mentre si trovava a casa, è accaduto qualcosa di imprevedibile. Cristiana ha spiegato di aver cominciato a non sentirsi molto bene. Inizialmente ha ignorato i sintomi, ma poi ha deciso di misurare la temperatura in quanto il suo malessere persisteva. In quel momento si è resa conto di avere la febbre a 38°.

La giovane, così, ha deciso di assumere un farmaco antipiretico e poi si è sdraiata per riposare un po’ prima di prepararsi per andare al lavoro ad una serata. A un certo punto, però, la ragazza si è ritrovata senza corrente in casa, con il cellulare scarico e il malessere fisico ancora persistente. Affacciandosi alla finestra, si è resa conto che la situazione fosse più grave del previsto, in quanto era presente anche un camion dei pompieri, pronti ad intervenire per risolvere la situazione. Dopo un iniziale momento di panico, la Anania ha contattato le sue amiche per chiedere se fosse potuta andare a casa loro per prepararsi per andare al lavoro, cosa che Cristiana odia fare in quanto preferisce prepararsi nella sua comfort zone. Ad ogni modo, quest’imprevisto ha scombussolato così tanto la giovane, al punto da farle passare anche la febbre. Nel giro di poco, così, è uscita di casa ed è andata a prepararsi a casa di un’amica, per poi andare al lavoro.

La presunta stoccata di Ernesto Passaro contro l’ex tronista di Uomini e Donne

Adesso per fortuna Cristiana pare stia bene e sembra non accusare più alcun sintomo. Ad ogni modo, la ragazza non ha potuto fare a meno di sfogarsi sui social ribadendo quanto sia sfortunata ultimamente. Nel frattempo, l’ex volto di Uomini e Donne si sta trovando a gestire anche un’altra situazione che riguarda il suo ex Ernesto Passaro, che pare non si stia risparmiando in quanto a stoccate contro la giovane, specie dopo la diffusione della notizia inerente al suo possibile nuovo flirt. Attraverso le sue Storie di Instagram, infatti, Ernesto ne ha pubblicata una che ha tutta l’aria di essere rivolta proprio alla sua ex. Nello specifico, il protagonista ha pubblicato delle foto in cui vengono riprese delle persone intente a fare delle cose in solitudine. Ebbene, l’ex corteggiatore ha commentato dicendo “L’arte di saper stare da soli”. Queste parole sono state interpretate come una frecciatina contro Cristiana che, invece, subito dopo la chiusura con Ernesto, pare lo abbia subito rimpiazzato con un’altra persona. Ci sarà davvero un collegamento tra i due eventi, oppure è una mera casualità?