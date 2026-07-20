Malgrado non sia più tra i protagonisti di Uomini e Donne da anni ormai, Giorgio Manetti continua a godere di una popolarità e di un livello di attenzione mediatica importanti. Per tale ragione, sono diverse le interviste che il cavaliere ha rilasciato per svariati siti e testate giornalistiche. Di recente, è stato il magazine Mio a catturare la sua attenzione e strappargli delle confessioni. Nel corso dell’intervista, ovviamente, si è parlato di Uomini e Donne e di Gemma Galgani e il cavaliere ha fatto delle confessioni alquanto dirette e inattese.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Le nuove confessioni di Giorgio Manetti su Gemma Galgani

In diverse interviste Giorgio Manetti ha parlato di Gemma Galgani alludendo alla possibilità di avere un nuovo incontro con lei. Nonostante le sue dichiarazioni, però, nulla si è mai mosso in tal senso. Proprio per tale ragione, stavolta Giorgio ha detto delle cose molto mirate. Nello specifico, in relazione al famoso caffè che avrebbe avuto il piacere di bere con Gemma, ha detto che tutto potrebbe sempre accadere, ma per il momento non si è verificato nulla.

Il motivo per cui tutto tace risiede anche nel fatto che la Galgani non sembra accogliere le dichiarazioni di Giorgio. La dama, infatti, non ha mai replicato pubblicamente a tutte le allusioni di Manetti, cosa che ha lasciato un po’ perplesso l’ex cavaliere. Giorgio, infatti, ha detto di reputare il tutto un po’ strano, tant’è che crede che sotto ci siano altre motivazioni. Ad oggi il protagonista non sa se Gemma nutra ancora un interesse nei suoi riguardi, anche perché la dama non ha mai proferito parola sulla questione. In quanto a Giorgio, invece, gli è stato chiesto se lui provi ancora qualcosa per la dama e lui ha detto di non voler rispondere a questa domanda, tuttavia, si è lasciato scappare una frase importante. In particolare, ha detto che, se potesse tornare indietro, gestirebbe in maniera diversa certe cose, in quanto è convinto che lui e Gemma sarebbero potuti essere belli insieme.

Le critiche contro Giorgio, le sue intenzioni su Uomini e Donne e l’appello a Gemma

Con queste parole, dunque, Giorgio Manetti ha lasciato trapelare un certo rammarico per come siano andate a finire le cose con Gemma Galgani. Questo, dunque, riaccende seriamente le speranze di un ritorno di fiamma tra i due, chiaramente qualora anche la dama sia propensa. Tuttavia, a spegnere gli entusiasmi è un altro dato. Giorgio, infatti, ha detto che non tornerebbe mai a Uomini e Donne per corteggiare Gemma. Se fosse davvero interessato a stabilire un contatto con lei, infatti, Giorgio la cercherebbe in privato, cosa che in effetti non è mai accaduta fino ad ora.

Le parole di Manetti confermano il punto di vista di molti utenti del web che, in effetti, sono un po’ stanchi di queste continue allusioni del cavaliere, che poi non portano a nulla. Diverse persone, infatti, credono che quella di Giorgio sia solo una trovata per far parlare di sé, in quanto non ha mai dato seguito alle sue parole e intenzioni con gesti concreti. In ogni caso, è molto probabile che se Gemma decidesse di replicare alle parole di Giorgio in maniera pubblica, stavolta, qualcosa potrebbe effettivamente succedere, ma per il momento la donna è trincerata dietro un rigido silenzio. Gemma accoglierà l’invito di Giorgio a risponderle? Staremo a vedere.