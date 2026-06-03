La dama di Uomini e Donne Cinzia Paolini ha recentemente condiviso con i suoi fan un momento per lei molto importante, ovvero ha conseguito il tanto agognato diploma di canto, di cui ha fatto menzione anche nel corso delle ultime puntate di UeD. Successivamente, poi, la donna ha condiviso un video durante il quale si esibisce in pubblico dando luogo ad una performance reputata da molti discutibile. Sul web, infatti, è scoppiato in poco tempo il caos.

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La discutibile esibizione di canto di Cinzia Paolini che scatena l’ilarità del web

Cinzia Paolini si è diplomata finalmente in canto, raggiungendo un grande traguardo che desiderava da tempo. Durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne, la dama si è anche esibita nel corso di una sfilata sfoggiando la sua voce e guadagnandosi molte critiche dai presenti e dal pubblico da casa. Come se non bastasse, in queste ore, Cinzia ha condiviso un video inerente una sua esibizione, durante la quale sembra essere molto convinta di sé e fiera della sua voce. Peccato, però, che gli utenti del web non abbiano apprezzato molto le sue doti canore.

Nel giro di poco tempo, infatti, sono stati in tanti a commentare attaccando la dama e accusandola di avere una voce pessima. Altri hanno addirittura insinuato di aver comprato il diploma di canto, in quanto è assurdo che una persona con questa voce discutibile sia riuscita a conseguire questo traguardo. La performance di Cinzia, dunque, è stata reputata goffa e stonata suscitando una certa ilarità sul web.

La reazione della dama e i dubbi sulla sua vita sentimentale dopo Uomini e Donne

Nonostante le critiche, però, la dama di Uomini e Donne non è sembrata scalfita dalla cosa, almeno non pubblicamente. Cinzia, infatti, non ha raccolto nessuna provocazione né tantomeno risposto ad alcun commento negativo, lasciando che gli utenti del web discutessero tra di loro tra sostenitori e detrattori della dama. Nel frattempo, a tenere banco nell’ambito del gossip è certamente la sfera sentimentale della donna.

Dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne, la Paolini ha avuto un confronto con Marco Troiani, durante il quale sembrava essere disposta a dare al cavaliere un’altra chance. A conferma di ciò ci sono state anche alcune segnalazioni, che li hanno visti insieme. Successivamente, però, sono trapelate delle indiscrezioni che hanno visto la dama anche in compagnia di Mario Lenti. Dunque, come stanno realmente le cose? Cinzia sta continuando ad uscire con entrambi i cavalieri per capire chi possa essere l’uomo in grado di stare al suo fianco? L’estate è ancora lunga, dunque, ce ne saranno da vedere delle belle.