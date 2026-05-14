Mercoledì 13 maggio 2026 è stata effettuata l’ultima registrazione di questa stagione di Uomini e Donne. Le messe in onda, invece, termineranno alla fine di questo mese. In occasione delle ultime riprese, è scoppiato un vero e proprio caos contro Cinzia Paolini e Marco Troiani. Il pubblico si è rivoltato contro di loro, e la dama è stata costretta ad andare via. Inoltre, c’è stata anche l’ultima sfilata di stagione che ha visto esibirsi le donne del parterre.

Pubblico di Uomini e Donne contro Cinzia Paolini e Marco Troiani, Mario Lenti da applausi

Le anticipazioni dell’ultima registrazione di stagione di Uomini e Donne riportate su Lollo Magazine rivelano che Marco Troiani è tornato nuovamente nel programma per elemosinare le attenzioni di Cinzia Paolini. Nello specifico, il cavaliere le ha chiesto nuovamente di dargli una chance e uscire dalla trasmissione insieme a lei. L’uomo le ha domandato se può venire a Salerno, ma lei è stata titubante. A quel punto, i presenti in studio si sono scagliati contro la dama, soprattutto Gianni Sperti e Tina Cipollari ci sono andati giù in maniera piuttosto pesante.

Marco, ad un certo punto, ha anche detto a Cinzia di amarla lo stesso anche se fosse andata a letto con Mario Lenti. Dinanzi queste parole, è stato inevitabile l’intervento di Mario, il quale ha attaccato Marco dicendo che lui non si ridicolizzerebbe mai per amore così come sta facendo lui. Cinzia, poi, è uscita dallo studio, seguita da Marco. In un secondo momento, i due sono rientrati e la dama ha chiesto a Mario cosa provasse per lei, in modo da avere un quadro chiaro di tutta la situazione, ma Lenti non risponde, riscuotendo un grande clamore da parte del pubblico che si è schierato dalla sua parte facendogli un forte applauso. Il cavaliere, così, è tornato al suo posto e la donna è andata via.

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Finale di stagione di UeD: ospiti, sfilata, saluti e momento dedicato ai cani

Nel corso della registrazione del 13 maggio di Uomini e Donne sono tornati come ospiti anche Alessandro Rausa e Maria Teresa, i quali hanno raccontato di stare ancora insieme ed hanno voluto salutare tutti i presenti, accolti naturalmente da tanti applausi. La stagione, inoltre, si è conclusa con una nuova sfilata del parterre femminile, la quale ha visto trionfare Gemma Galgani. Infine, poi, la registrazione si è conclusa con il solito momento dedicato a tutti i cani randagi salvati dall’associazione di cui fa parte lo staff di Uomini e Donne, ci sono stati i saluti di Tina Cipollari e l’appuntamento per la prossima edizione.