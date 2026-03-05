Oggi a Uomini e Donne si è parlato sia di Trono Over sia di quello Classico. Al centro dell’attenzione ci sono stati nuovamente Gemma Galgani, ma anche Mario Lenti e Cinzia Paolini. Ciro Solimeno, invece, ha fatto un discorso molto serio.

Davide conteso tra tre dame del Trono Over di Uomini e Donne, nuovi attacchi a Cinzia e Mario

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco che ha coinvolto quattro protagonisti del Trono Over, ovvero, Gemma Galgani, Barbara De Santi, Marina e Davide. Tutte e tre le donne si sono relazionate con il cavaliere, ma gli epiloghi sono stati differenti. Per quanto riguarda Gemma, è stata la dama a contattare il cavaliere, chiedendogli un incontro. I due si sono trovati molto bene ma, già dopo la prima uscita, lui ha capito di non poter andare oltre con la dama, in quanto lui è un tipo iperattivo, a cui piace fare attività poco compatibili con la vita e l’età di Gemma. La Galgani è rimasta spiazzata, in quanto non si aspettava che l’uomo chiudesse. Per quanto riguarda Barbara, invece, tra i due c’è stato un piccolo scontro in quanto entrambi hanno criticato l’eccessiva pesantezza dell’altro, sta di fatto che la donna si è alzata ed è tornata al suo posto. L’unica conoscenza che è andata avanti è stata quella con Marina. I due si sono trovati bene e tra di loro c’è attrazione. Durante il blocco ci sono stati degli interventi di Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno criticato il comportamento di Davide che, a loro avviso, non è stato sincero nel rivelare le motivazioni che lo hanno spinto a chiudere con Gemma. Secondo la loro opinione, l’uomo non è interessato a Gemma. Messo alle strette, Davide ha ammesso che la causa della chiusura sia anche questa.

Per tutta la durata della puntata ci sono stati diversi momenti in cui gli opinionisti hanno attaccato Mario Lenti e Cinzia Paolini. Gli opinionisti non hanno fatto altro che evidenziare dei comportamenti sospetti da parte dei due. L’apice si è poi toccato nel momento in cui Mario ha lasciato intendere di essere ancora interessato ad Atlanta e Cinzia non ha avuto chissà quale reazione. Il suo comportamento ha avvalorato ancor di più i sospetti di chi è convinto che i due siano d’accordo.

Tra Davide e Marina ci sono della affinità… Come proseguirà la loro conoscenza? #UominieDonne pic.twitter.com/MtJZIP61J5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 5, 2026

Ciro Solimeno sotto accusa, fa un discorso a Maria De Filippi

L’attenzione si è poi spostata sui protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne. Ciso Solimeno è andato a riprendere Alessia Antonetti, dopo averla eliminata nella scorsa puntata. La ragazza era in lacrime ma, quando ha visto l’atteggiamento pacato e riconciliante di Ciro, si è calmata, così i due hanno fatto la pace. In studio, poi, Elisa ha sbottato contro Ciro, arrivando addirittura ad andarsene. Lui ha provato a trattenerla, ma lei ha preferito uscire. Anche Martina si è molto arrabbiata con il tronista. Dopo una discussione con Alessia, la ragazza si è scontrata con il tronista ed ha seguito la scia di Elisa, uscendo dallo studio.

Prima di andarsene, la ragazza ha riportato alla luce i dubbi su un presunto accordo tra Ciro e Alessia. Il tronista, allora, ha voluto fare un discorso durante il quale si è rivolto principalmente a Maria De Filippi. Il ragazzo ha detto di essere stanco di ricevere queste accuse solo perché nel suo precedente percorso a Uomini e Donne ha commesso degli errori. Ciro ha anche detto di sentirsi in difetto nei riguardi di tutto lo staff del programma, specie verso la conduttrice, sta di fatto che non riesce più ad avere con lei quella confidenza che aveva prima, ragion per cui si è nuovamente scusato con la donna. Maria l ha rassicurato dicendo che non fosse accaduto niente di grave. Alla fine della puntata, poi, Ciro ha ammesso di voler andare a riprendere entrambe le ragazze andate via.