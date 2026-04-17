Dopo svariate conoscenze, cominciate e finite molto male, pare che Alessio Pili Stella sia riuscito a trovare un discreto equilibrio con Debora Bragetti a Uomini e Donne. I due si stanno frequentando da più di un mese, anche se non sono mancati gli alti e bassi, le discussioni accese, le interruzioni e i ripensamenti. Da un po’ di puntate di UeD, però, la situazione sembra essere piuttosto stabile e tranquilla, cosa piuttosto atipica nelle conoscenze di Alessio. Questo, dunque, sta facendo sorgere il dubbio, o meglio la speranza, che il cavaliere possa essere pronto ad uscire con la dama dal programma, ma non solo. Ad incrementare questa speranza è stata anche una recente segnalazione riportata da alcuni fan della coppia.

Segnalazione su Alessio Pili Stella e Debora Bragetti che lascia presagire l’uscita da Uomini e Donne

La relazione tra Alessio Pili Stella e Debora Bragetti sta proseguendo a gonfie vele a Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dall’ultima registrazione effettuata, il cavaliere pare abbia mostrato alla dama anche alcuni messaggi ricevuti da Rosanna Siino, cosa che ha suscitato un certo clamore in studio. Ad ogni modo, questo gesto conferma che tra i due ci sia un rapporto davvero consolidato e sincero, al punto da non nascondersi nulla.

In queste ore, inoltre, è giunta anche una segnalazione che lascerebbe evincere che Alessio e Debora siano una coppia davvero solida. L’influencer Opinionista Social, infatti, ha pubblicato un post su Instagram in cui sono presenti i due protagonisti mentre scattano una foto con dei loro fan. Alessio e Debora si trovavano all’interno di un locale e, stando a quanto emerso dalle persone che hanno avuto modo di incontrarli, pare proprio che i due si siano comportati da coppia a tutti gli effetti. Nello specifico, pare che si siano scambiati effusioni romantiche, attenzioni reciproche, premure e comportamenti da vera coppia.

Scelta vicina per la coppia? La reazione del pubblico

Alla luce di quanto emerso, dunque, non risulta molto difficile da credere che Alessio e Debora stiano seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di lasciare Uomini e Donne insieme. Il talk show chiuderà i battenti a fine maggio, come di consueto prima della solita pausa estiva di circa tre mesi. Le registrazioni, però, termineranno un po’ prima, in modo da consentire lo smaltimento graduale delle messe in onda. Proprio per tale ragione, è molto probabile che non bisognerà attendere molto prima di scoprire se i due lasceranno davvero il programma insieme e, soprattutto, per vedere cosa potrebbero organizzare per sancire la nascita della loro coppia in maniera ufficiale. Alcuni telespettatori della trasmissione hanno commentato questa notizia. Una parte di essi si è mostrata felice per la coppia, mentre altri hanno esultato all’idea di vederli andare via, solo per “sbarazzarsi”, finalmente, della presenza di Alessio nel parterre.