Oggi, martedì 3 marzo, ci sono stati vari scontri a Uomini e Donne. Cinzia Paolini ha fatto uno show, Matteo Stratoti ha sollevato un dubbio su Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, mentre Ciro Solimeno è stato redarguito da Maria De Filippi.

Cinzia Paolini fa una scenata a Uomini e Donne, Matteo solleva un dubbio su Sara e Alessio

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il proseguimento del blocco dedicato allo scontro tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. Gianni Sperti ha ascoltato un audio di Alessio che ha generato discordia con la dama. Quest’ultima sosteneva che il cavaliere l’avesse offesa, ma dall’audio è emerso assolutamente il contrario, cosa che Maria De Filippi ha fatto presente alla donna. Successivamente, poi, l’attenzione si è spostata su Cinzia Paolini, la quale sta frequentando Michele. Mentre si relazionava con lui, però, sulla faccenda è intervenuto Stefano, che ha avuto con la dama una conoscenza telefonica. Lei si è molto arrabbiata, in quanto ha accusato il cavaliere di parlare di lei solo perché adesso si trova al centro dello studio. Quando, invece, era in disparte, l’ha totalmente ignorata. I toni della donna sono stati alquanto esasperati, sta di fatto che si è anche alzata facendo un piccolo show a centro studio. Ad ogni modo, la donna ha detto di voler continuare a frequentare Michele, con cui peraltro ci sono già stati dei momenti di vicinanza fisica.

Dopo aver parlato di Trono Over, si è passati a quello Classico. Matteo Stratoti ha chiesto di intervenire per sollevare un dubbio, ovvero, ha detto di credere che, dato che Alessio Rubeca sia amico di Ciro, quest’ultimo possa fare da mediatore tra lui e Sara Gaudenzi. La tronista ha sbottato dinanzi a queste accuse, e ha chiesto a Matteo come faccia a corteggiare una persona di cui pensa simili cose. Alla fine, la situazione è rientrata, ma il dubbio del ragazzo è lo stesso che attanaglia molti telespettatori della trasmissione.

Maria De Filippi attacca Ciro Solimeno, lui elimina Alessia Antonetti

Al centro dell’attenzione, poi, c’è stato Ciro Solimeno. Il tronista è andato in camerino per parlare con Alessia Antonetti. Il ragazzo ha attaccato pesantemente la corteggiatrice accusandola di essere “morta”, spenta. I toni adoperati da Ciro sono stati estremamente accesi, sta di fatto che, quando la linea è tornata allo studio, Maria De Filippi ha preso la parola per redarguire il tronista e invitarlo a stare più calmo nel momento in cui si rivolge a una ragazza. Lui ha detto di non essere pentito in quanto è davvero infastidito dal comportamento di Alessia.

Quando la ragazza è entrata in studio, i due hanno continuato a discutere in modo molto acceso, spazientendo il pubblico da casa, che sui social ha reputato il tutto un po’ troppo eccessivo e teatrale. Alessia ha accusato Ciro di non darle la possibilità di farsi conoscere se si comporta in maniera così ostile nei suoi riguardi. Lui non ha indietreggiato, sta di fatto che ha detto di reputarla falsa. Maria, nel notare il livore mostrato da Ciro, gli ha chiesto se volesse eliminare Alessia. Lui ha risposto dicendo che, se lei è fatta in questo modo, lui vuole eliminarla. Alessia ha iniziato a piangere chiedendo a Ciro un’altra chance. Gianni Sperti ha attaccato la ragazza alludendo al fatto che stesse calpestando la sua dignità elemosinando le attenzioni di Ciro. Alla fine, poi, la ragazza è andata via, ma il tronista ha svelato di voler andare a parlare con lei dopo la fine della puntata.