Stasera, martedì 21 aprile 2026, il Grande Fratello Vip non va in onda su Canale 5. Il motivo è semplice: l’ammiraglia Mediaset ha scelto di dedicare la prima serata alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, con prepartita a partire dalle 20:30 e calcio d’inizio fissato alle 21:00. Un evento sportivo di peso, trasmesso in chiaro, che ha imposto un riarrangiamento dell’intera serata.

Non è la prima volta che il reality condotto da Ilary Blasi cede il passo al calcio: già a fine marzo il programma si era spostato al lunedì per evitare la sovrapposizione con Bosnia-Italia, la partita che metteva in palio un posto al Mondiale 2026. E martedì 21 aprile non è solo il GF Vip a saltare: anche La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui non andrà in onda, esattamente come era già accaduto in occasione della partita d’andata, conclusa con un pareggio (0-0) che rende questa sera a San Siro decisiva per l’accesso alla finale.

Il cambio di palinsesto si estende poi a mercoledì 22 aprile, quando su Italia 1 andrà in scena l’altra semifinale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio. A farne le spese questa volta sono Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni, costrette a slittare a giovedì 23 aprile.

Quando torna in onda il GF Vip e cosa succede con le puntate

Il reality torna regolarmente in onda mercoledì 22 aprile 2026, con la programmazione di Canale 5 che prevede il Tg5 alle 20:00, La Ruota della Fortuna alle 20:40 e il Grande Fratello Vip alle 21:20. Quella di mercoledì sarà però l’unica puntata della settimana: la diretta di venerdì 24 aprile non ci sarà, poiché con sole 48 ore di distanza tra le due puntate i contenuti sarebbero oggettivamente troppo esigui. Al suo posto andrà in onda la soap Forbidden Fruit, e il reality proseguirà con un unico appuntamento settimanale fino alla fine del programma.

A proposito di finale: Mediaset ha ufficializzato il prolungamento del Grande Fratello Vip, spostando l’ultima puntata a martedì 19 maggio 2026, sempre in prima serata su Canale 5. Una decisione che arriva sulla scia di ascolti in crescita e di dinamiche televisive sempre più accese all’interno della Casa. Personaggi come Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Francesca Manzini hanno alimentato il dibattito sui social e riportato attenzione sul programma, convincendo Mediaset a prolungare di due settimane la messa in onda.

I numeri parlano chiaro: la puntata di venerdì 17 aprile ha raccolto circa 1,9 milioni di spettatori con il 17,3% di share, in netto miglioramento rispetto al 15,1% registrato martedì 14 aprile. Proprio per questo, mercoledì sera ci sarà molta attesa: in nomination ci sono Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Adriana Volpe, e secondo i sondaggi la più a rischio eliminazione sarebbe Paola Caruso.