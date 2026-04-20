Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 20 al 24 aprile 2026 rivelano che i colpi di scena non mancheranno, sia per quanto riguarda il Trono Classico, sia per quello Over. Ciro Solimeno affronterà delle situazioni molto complicate con le sue corteggiatrici, ma prenderà coscienza anche di informazioni molto importanti che potrebbero influenzare il suo percorso. Tra i più grandi, invece, una coppia abbandonerà il programma, poi non mancheranno confronti e decisioni.

Spoiler Trono Classico Uomini e Donne: Elisa Leonardi si dichiara, Martina Calabrò se ne va

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà molto di cui parlare per quanto riguarda il Trono Classico. Il percorso di Ciro Solimeno si sta avviando gradualmente verso la conclusione, dunque, con le sue corteggiatrici si sta giungendo ad un epilogo. Il tronista farà una prima esterna con Elisa Leonardi, ma tra i due ci sarà una discussione piuttosto forte, in quanto lui accuserà la ragazza di essere piuttosto fredda e frenata. Alla fine, comunque, arriverà un chiarimento con tanto di bacio. L’esterna con Martina Calabrò, invece, sarà decisamente più romantica. I due trascorreranno dei piacevoli momenti in riva al mare, con tanto di baci ed effusioni. Ciro, inoltre, confesserà alla giovane di essere la preferita della sua famiglia, rafforzando ulteriormente il loro legame.

In studio Elisa rimarrà molto male e avrà una discussione piuttosto accesa con Ciro. Al momento del ballo, la ragazza deciderà di farsi da parte fino a lasciare lo studio. Ciro la seguirà. Dopo un confronto dietro le quinte, i due rientreranno ed Elisa ammetterà di nutrire dei sentimenti per il tronista. Martina accuserà la sua rivale di essere falsa. Al termine del dibattito, Ciro deciderà di ballare con Elisa, così sarà Martina a lasciare lo studio, ma il tronista deciderà di non seguirla.

Dopo quanto accaduto, Ciro porterà nuovamente in esterna Elisa e, in questa circostanza, i due avranno un approccio decisamente più tranquillo. La situazione sarà così distesa al punto che la ragazza farà una confessione a Solimeno, ovvero, gli dirà di essersi innamorata di lui. Tra i due, così, scatterà un bacio. Martina rimarrà molto male, tant’è che ammetterà di voler abbandonare il programma. Ciro, allora, farà una sorpresa alla giovane andando a Torino da lei, ma l’esterna si svolgerà in un clima piuttosto teso, sta di fatto che si temerà che la giovane non si presenti in studio, ma così non sarà. Durante la puntata, infatti, tra i due ci sarà una nuova discussione, durante la quale Elisa sarà messa in disparte. Alla fine, poi, il tronista non ballerà con nessuna delle due ragazze.

Anticipazioni Trono Over UeD: Sebastiano e Simona vanno via, Cristina e Antonio nel caos

Passando alle vicende del Trono Over di Uomini e Donne, nel corso di questa settimana una coppia abbandonerà il programma, ovvero, Sebastiano Mignosa e Simona. I due, che recentemente sono stati beccati insieme lontano dalle telecamere, racconteranno di aver scoperto una fortissima intesa reciproca, cosa che li spingerà a desiderare di proseguire la loro conoscenza fuori dalla trasmissione. Tra lo stupore generale, bisognerà vedere se ci sarà una reazione di Elisabetta Gigante, ex dell’uomo. Anche Alessio Pili Stella e Debora saranno prossimi a lasciare il programma, così come è emerso anche da recenti segnalazioni, considerando la forte intesa che mostreranno di avere.

Momento decisamente più concitato per Cristina Tenuta e Antonio Marino. I due racconteranno della loro uscita insieme a cena e spiegheranno di essere stati molto bene. Ad un certo punto, però, la situazione si animerà in quanto i due racconteranno di un aperitivo fatto dopo una scorsa registrazione durante il quale non hanno fatto altro che parlare male degli opinionisti, di Gloria Nicoletti e di Marco. Per tale ragione, in studio si apriranno delle accese discussioni che si protrarranno per un po’ di tempo.