Le anticipazioni della registrazione del 6 gennaio 2026 di Uomini e Donne rivelano che ci sono stati diversi momenti concitati, sia per quanto riguarda il Trono Over, sia per quello Classico. Nel primo si è parlato molto di Sebastiano Mignosa, il quale ha generato il caos a causa di alcuni suoi comportamenti. Tra i giovani, invece, si è parlato unicamente di Ciro Solimeno, e sono sorte delle polemiche molto accese.

Sebastiano Mignosa manda in tilt alcune donne del parterre di Uomini e Donne

Stando a quanto riportato su Lollo Magazine, la registrazione del 6 gennaio 2026 di Uomini e Donne è stata molto movimentata. Inizialmente si è parlato di Sebastiano Mignosa, il quale sta uscendo con Elisabetta, ma ha accettato di conoscere anche Manuela, come emerso dalla registrazione precedente a questa. Elisabetta ci è rimasta molto male, sta di fatto che ha posto il cavaliere dinanzi a un ultimatum. Lui, in un primo momento, ha deciso di tenere Manuela, la quale durante un momento molto concitato, ha anche baciato a stampo il protagonista. Successivamente, poi, dopo una discussione estenuante durata circa 45 minuti, durante la quale sono intervenuti anche gli opinionisti attaccando il cavaliere, quest’ultimo ha deciso di eliminare Manuela e continuare solo con Elisabetta. La dama, però, sotto consiglio di Tina Cipollari, ha deciso di chiudere la conoscenza con Sebastiano. Durante tale blocco sono intervenute anche Magda e Isabella. Soprattutto la prima è apparsa piuttosto turbata, sta di fatto che ha lasciato intendere di essere ancora presa da Sebastiano, anche se non lo ha ammesso apertamente. Le sue azioni, però, hanno reso il tutto molto esplicito, sta di fatto che la donna è scoppiata in lacrime per l’uomo. Gemma Galgani sta uscendo con un nuovo cavaliere, ma è apparso palese a tutti il suo mancato interesse, sta di fatto che si è beccata un bel po’ di attacchi.

Spoiler Trono Over UeD: Paola delusa da Edoardo, ostacoli tra Rosanna e Alessio

Situazione analoga alla precedente è stata anche quella tra Edoardo e Paola. Il cavaliere stava uscendo con la dama, ma per lui è arrivata anche Sabrina, con la quale ha deciso di uscire. Come se non bastasse, poi, l’uomo ha chiesto anche il numero a Lucia, ma lei ha rifiutato. Paola, comunque, è rimasta molto male per l’interesse mostrato da Edoardo verso un’altra donna. L’attenzione è poi passata a Rosanna Siino e Alessio Pili Stella. I due sono usciti insieme e pare siano stati molto bene. Alessio, però, ha palesato un po’ di imbarazzo in quanto si sente in difetto nei riguardi dell’ex di Rosanna, Giuseppe Molonia, con il quale ha un rapporto di amicizia. La dama lo ha invitato a superare questo ostacolo, in modo da potersi godere appieno la frequentazione.

Anticipazioni Trono Classico UeD: Ciro esprime la sua preferenza, corteggiatrice sotto attacco

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nella registrazione del 6 gennaio 2026 si è parlato di Ciro Solimeno. Il ragazzo è uscito dapprima con Elisa, con cui si è trovato molto bene. L’esterna è stata divertente, sta di fatto che è cominciata con lui che ha incoronato la giovane Miss Simpatia. Successivamente, poi, ha ammesso di essersi ricreduto sul suo conto. A seguire, poi, è uscito anche con Alessia Messina, con cui si è trovato benissimo. I due hanno passato delle piacevoli ore a pattinare sul ghiaccio. Tra risate e momenti divertenti, poi, il tronista è arrivato addirittura ad ammettere di avere una preferenza per lei al momento. Sia in studio, sia in esterna, entrambe le ragazze hanno molto attaccato Alessia Antonetti, reputandola falsa e non autentica. Della stessa idea sono stati anche gli opinionisti, specie Tina Cipollari, che non ha esitato ad attaccare in modo decisamente pesante la ragazza. Alessia Messina, poi, ha rivelato a Ciro che, durante una scorsa registrazione, quando il tronista decise di non ballare con la Antonetti, quest’ultima avesse sbottato dicendo “Schifo”. Questa notizia ha turbato non poco Ciro che, di fatti, ha ammesso di aver iniziato a nutrire anche lui dei dubbi sulla corteggiatrice sotto accusa. Alessia Antonetti ha provato a difendersi spiegando le sue motivazioni, ma alla fine Ciro ha voluto ballare con la Messina. Non resta che attendere le prossime puntate di UeD per vedere come andrà a finire.