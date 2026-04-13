Nella puntata del 13 aprile 2026 di Uomini e Donne si è parlato di diverse coppie del Trono Over, tra cui Gloria Nicoletti e Antonio, dove sul cavaliere è spuntata anche una pesante segnalazione. Poi c’è stato un blocco piuttosto lungo e dinamico incentrato su Cinzia Paolini e Marco.

Segnalazione su Antonio del Trono Over di Uomini e Donne

La settimana di messe in onda di Uomini e Donne è cominciata con una segnalazione su un cavaliere del Trono Over, ovvero, Antonio. Maria De Filippi ha rivelato che una ex fidanzata dell’uomo ha contattato la redazione per raccontare alcuni dettagli della loro precedente relazione. Successivamente, poi, la donna in questione ha confessato di essere ancora in contatto con il cavaliere, il quale le racconterebbe tutto quello che fa in trasmissione con le dame che frequenta. La ex di Antonio ha svelato dettagli sulle uscite dell’uomo che non hanno potuto che rendere veritiera la sua segnalazione. Lo donna ha anche aggiunto che il motivo per cui Antonio sia andato a Uomini e Donne risiede nel fatto che lui l’avesse posta dinanzi un ultimatum, ovvero, le avrebbe detto che se lei non fosse tornata con lui, lui sarebbe andato a UeD.

Il cavaliere è apparso visibilmente imbarazzato. In un primo momento, ha negato le insinuazioni della donna ma, successivamente, ha confessato, anche se ha detto che sarebbe stata lei a chiamarlo con un numero privato. A compromettere ulteriormente la sua posizione, poi, è il fatto che lui sia solito cancellare le conversazioni con la sua ex. Gloria Nicoletti, che sta frequentando l’uomo, è apparsa molto delusa, sta di fatto che ha accusato Antonio di essere poco limpido e sincero, caratteristiche che non vuole in un uomo. Alla fine i due sono tornati al loro posto, ma Gloria era piuttosto provata. Dopo un po’, infatti, la donna è uscita dallo studio piangendo, e Antonio l’ha seguita.

Passi importanti per Cinzia Paolini e Marco, Gianni e Tina li attaccano

Tra Sabrina Zago e Davide, invece, le cose stanno andando abbastanza bene. I due hanno raccontato dei loro ultimi incontri, durante i quali sono scattati baci e ci sono state dimostrazioni di interesse. Ad un certo punto, però, il cavaliere ha detto di essere rimasto male per un comportamento della donna, la quale ha rifiutato un suo bacio mentre era in pubblico davanti a sua figlia. Tra i due, così, c’è stato un momento di tensione che, tuttavia, Sabrina ha voluto arginare rassicurando Davide e dicendogli di tenerci a lui. I due, così, hanno ballato insieme.

Poi si è passati a Cinzia Paolini e Marco. Il cavaliere ha lasciato intendere di star progettando di regalare alla dama un anello di fidanzamento, sta di fatto che le ha chiesto anche le misure dell’anulare. Al di là di questo, entrambi hanno raccontato di essere molto in sintonia e di essere felici di continuare la loro relazione, tant’è che lei lo ha invitato a trascorrere un weekend a Salerno nella sua città, proprio per introdurlo nella sua vita. Nonostante questo, però, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno messo in dubbio il reale interesse della donna, e da lì è nata una discussione molto lunga e animata. Gli opinionisti hanno criticato anche le forti esternazioni di Marco, che ha detto di amare Cinzia, quando tra di loro non c’è una vera e propria relazione e, soprattutto, non c’è stata intimità, almeno secondo i loro racconti. A loro avviso c’è qualcosa che non torna, molto probabilmente, la coppia non ha raccontato tutta la verità.