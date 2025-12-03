Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata l’uscita di scena di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, ma il momento è stato un po’ rovinato da alcuni interventi. A scaldare il clima a centro studio, poi, ci ha pensato Lucia, la quale sembra sia diventata una delle protagoniste di questa edizione grazie alle dinamiche che sta creando. Al Trono Classico, poi, Marco ha spiazzato Sara.

Novità per Gemma Galgani, l’uscita di Agnese e Roberto da Uomini e Donne

Gemma Galgani ha aperto la puntata di oggi di Uomini e Donne. La dama, dopo un breve siparietto con Tina Cipollari, si è accomodata a centro studio per conoscere un nuovo cavaliere venuto per conoscerla. Si tratta di Gianni, un uomo di una sessantina di anni, che si è mostrato sin da subito molto interessato alla donna. Tina non ha potuto fare a meno di ironizzare sulla giovane età del pretendente e, soprattutto, sulla notevole disponibilità che ha dimostrato nei riguardi di Gemma. Anche la Galgani è rimasta colpita dal nuovo arrivato, sta di fatto che ha deciso di tenerlo, così i due hanno ballato insieme sotto le note de “La Cura” di Battiato, canzone scelta dal cavaliere.

Successivamente si è passati ad Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Dopo le segnalazioni pervenute sul cavaliere in una precedente puntata, la dama ha deciso di soprassedere, continuando la relazione con lui. In studio entrambi hanno raccontato che le cose stiano andando benissimo, al punto che Roberto ha anche ammesso di essere innamorato della dama. In quel momento, allora, Gianni Sperti ha forzato un po’ Roberto a prendere la situazione in mano e chiedere alla donna di uscire dal programma insieme. Malgrado fosse visibile l’intenzione del cavaliere di dare seguito a quest’azione, l’insistenza di Gianni ha messo in imbarazzo l’uomo rovinando, secondo il punto di vista di molti telespettatori, il momento romantico. Fatto sta che alla fine i due hanno lasciato la trasmissione, non prima di essersi scambiati baci passionali a centro studio sotto le note di una canzone.

Agnese e Roberto decidono di lasciare insieme #UominieDonne! pic.twitter.com/Gxoy5vl3kO — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 3, 2025

Lucia domina il centro studio, Marco spiazza Sara Gaudenzi

È stata poi la volta di Lucia e Mauro, che hanno appena cominciato a conoscersi, ma pare che le cose stiano già per decollare, sta di fatto che tra di loro è scattato anche un bacio. Francesco è rimasto molto male al punto di sbottare contro la donna mandandola a quel paese. Il suo comportamento non è piaciuto al pubblico, e neppure a Maria De Filippi che, infatti, ha invitato il cavaliere a scusarsi. Nonostante le cose con Mauro stiano andando bene, però, Lucia ha deciso di far scendere un nuovo corteggiatore venuto per lei. Dopo averci chiacchierato un po’, però, ha detto di non essere interessata, ma lui è rimasto ugualmente in studio in quanto ha colpito altre donne. Al termine del blocco, sul web sono stati molti i commenti su Lucia. Tanti telespettatori credono che la ragazza stia cavalcando un po’ la situazione dato che ha capito quali siano le dinamiche che permettono di guadagnarsi il centro studio.

Infine si è parlato di Trono Classico nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione c’è stata Sara Gaudenzi, la quale ha portato in esterna Jakub ma, contrariamente a quanto accaduto nelle precedenti uscite, questa volta i due hanno discusso un po’. In studio, poi, la tronista è stata spiazzata da un gesto inaspettato compiuto da Marco. Il ragazzo le ha fatto recapitare delle rose rosse con un bigliettino. Sara è rimasta profondamente colpita dalla cosa ed ha deciso di ballare con il giovane.