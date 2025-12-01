La puntata del 1° dicembre di Uomini e Donne è cominciata col botto. Al centro dell’attenzione ci è finito Roberto Priolo, sul quale sono emerse delle segnalazioni piuttosto importanti che hanno destabilizzato non poco Agnese De Pasquale. Poi sono state trattate anche altre dinamiche. Ecco cosa è successo.

Le segnalazioni su Roberto Priolo a Uomini e Donne: cosa è emerso

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è cominciati con un centro studio decisamente movimentato. Maria De Filippi ha informato i presenti circa una segnalazione pervenuta su Roberto Priolo. Quest’ultimo pare sia uscito in segreto con un’ex dama di UeD di nome Francesca. A supporto di tali segnalazioni sono pervenute anche delle immagini, che immortalavano i due presso un centro commerciale. Inizialmente sembrava che la data fosse il 1° novembre, ma Roberto è partito subito col dire che quello per lui è un giorno molto importante in quanto è il compleanno della sua mamma, ragion per cui non esce mai in tale data.

Successivamente, poi, sono intervenuti anche alcuni esponenti del parterre per fare delle rivelazioni sul cavaliere. Gloria Nicoletti ha ammesso che quando usciva con lui notò una conversazione sul suo cellulare con questa Francesca. La cosa bizzarra, però, fu che nella chat fosse presente un solo messaggio in cui la donna chiedeva al cavaliere se fosse arrivato a Roma. Tutto il pregresso risultava cancellato. Roberto si è giustificato dicendo di essere costretto a cancellare le conversazioni in quanto usa il cellulare anche per il lavoro, e quindi preferisce non conservare cose private. Queste giustificazioni non hanno convinto i presenti. Soprattutto Tina Cipollari ha attaccato il cavaliere dicendo di volersi arrampicare sugli specchi. Al coro di accuse si è aggiunto Alessio Pili Stella dichiarando di sapere che Roberto avesse visto Francesca più volte di quanto dichiarato, in quanto lui usciva con la dama, per cui è a conoscenza di questi dettagli.

Sui social è uscita una foto di Roberto in compagnia di una ex dama del parterre! #UominieDonne pic.twitter.com/afMlIBR6Rr — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 1, 2025

La reazione di Agnese De Pasquale e una nuova dama per Federico Mastrostefano

Messo alle strette, Roberto ha ammesso di aver omesso delle cose per non far arrabbiare Agnese De Pasquale, tuttavia, ha assicurato che con Francesca non ci sia mai stato nulla. Alla fine, poi, la dama è intervenuta ed ha detto di sentirsi un po’ frenata dopo aver appreso queste cose sul conto di Roberto, tuttavia, ha intenzione di continuare a frequentarlo e di dargli un’altra possibilità. Il pubblico da casa non ha molto apprezzato questo processo fatto a Roberto per delle cose irrisorie.

Federico Mastrostefano, dal canto suo, ha interrotto la conoscenza con Talia e Marta, ma per lui è arrivata una nuova ragazza di nome Emanuela, che ha colpito tutti per la sua allegria ed energia. Da casa alcuni hanno addirittura supposto che la donna fosse sotto l’effetto dell’alcol per quanto fosse esaltata. Ad ogni modo, Federico ha deciso di tenerla.

Agnese e Roberto riusciranno a superare questo momento? #UominieDonne pic.twitter.com/AgEv6Q1AGw — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 1, 2025

Maria De Filippi a Marco: “Hai sbagliato a fare questo programma”

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, si è partiti da Sara Gaudenzi, che è uscita in esterna con Marco. I due hanno provato a non litigare, ma l’esterna è risultata alquanto fredda e particolare. Quando la linea è tornata allo studio Maria De Filippi ha voluto fare un discorso al ragazzo, dicendogli di reputarlo uno dei personaggi più strani mai conosciuti. Per come è fatto caratterialmente, la conduttrice ritiene che questo non sia un programma adatto a lui, sta di fatto che gli ha ripetuto in più occasioni se fosse sicuro di voler continuare. Nel momento in cui Marco nota qualcosa che non gli piace di Sara nel modo in cui si relaziona agli altri corteggiatori, dà di matto, e questo non va bene. Ad ogni modo, il ragazzo ha deciso di rimanere.