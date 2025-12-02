Lunedì 1° dicembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Al Trono Over Gemma Galgani ha avuto un “malore”, a seguito di un gesto compiuto da Mario Lenti nei suoi riguardi, ragion per cui Tina Cipollari ne ha subito approfittato dando luogo ad uno show. Al Trono Classico, invece, Cristiana Anania ha scatenato le ire dei suoi corteggiatori, mentre Sara Gaudenzi ha sbottato sia contro Jakub sia contro Marco.

Gemma Galgani si sente male dopo un gesto di Mario Lenti a Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla scorsa registrazione, così come riportato su Lollo Magazine, rivelano che Gemma Galgani ha preso una decisione, ovvero, quella di interrompere la conoscenza sia con Roberto sia con Antonio. Per la dama, però, è arrivato un nuovo cavaliere di nome Ciro, che lei ha deciso di tenere. Dopo un ballo, però, è accaduto qualcosa di inaspettato. Mario Lenti si è avvicinato alla dama per sussurrarle qualcosa. Finite le danze, poi, Gemma è scoppiata in lacrime lasciando tutti senza parole. La donna è apparsa molto provata per alcune cose che Mario le avrebbe detto durante il ballo.

Tina Cipollari ha subito colto al volo l’occasione per dare luogo ad uno show. L’opinionista è corsa dietro le quinte a chiamare un medico affinché visitasse la torinese. La scenetta, ovviamente, è stata iconica come di consueto. Ad ogni modo, i presenti hanno criticato il comportamento di Mario, in quanto continua a lanciare segnali confusi a Gemma illudendola che qualcosa possa ancora nascere tra di loro. Il gesto di ballare con lei, infatti, è stato interpretato da molti come una sorta di “scelta”, cosa che in realtà non sembra appartenere alla volontà del cavaliere. Barbara De Santi, infatti, è intervenuta dicendo che il cavaliere le avesse più volte confessato di non avere nessuna intenzione di uscire nuovamente con Gemma.

Federico Mastrostefano sta continuando ad uscire con Francesca, la dama venuta nel corso della puntata di ieri che ha generato tanto sgomento per i suoi modi di fare, ma anche con Lucia. Quest’ultima, inoltre, ha deciso di interrompere la conoscenza con Mauro, e per lei è arrivato un nuovo cavaliere di nome Marco, che ha deciso di tenere.

Anticipazioni Trono Classico di UeD: Sara mette in riga i corteggiatori, Cristiana dispensa baci

Al Trono Classico di Uomini e Donne le anticipazioni rivelano che Sara Gaudenzi ha messo in riga i suoi corteggiatori. La tronista ha attaccato Marco dicendo di essere stanca di questi suoi continui sbalzi d’umore. D’ora in avanti, se lui vuole continuare a corteggiarla, deve dimostrare l’interesse che ha per lei, senza soffermarsi sulla sterile competizione con Jakub. La ragazza ha speso parole al vetriolo anche verso quest’ultimo. Ultimamente, infatti, ha notato un certo raffreddamento da parte sua, per tale ragione lo ha esortato a concentrarsi solamente sul corteggiamento. Raien era presente, ma non è stato portato in esterna, né coinvolto nella discussione.

Cristiana Anania, infine, è uscita sia con Federico sia con Ernesto, e con entrambi ci sono stati dei baci. I due corteggiatori hanno discusso pesantemente in studio, al punto che Ernesto è anche andato via, inseguito dalla tronista. Il comportamento di Federico, d’altro canto, è stato oggetto di critiche da parte degli opinionisti. Di Flavio Ubirti e Ciro Solimeno si parlerà nella registrazione che sarà effettuata oggi.