Nella registrazione del 25 novembre di Uomini e Donne ci sono stati degli scontri al Trono Over, con tanto di scenate e uscire dallo studio. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, c’è stata una nuova lite tra le due troniste, ma non solo.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: Gemma fuori di testa, Marina show e polemiche

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 25 novembre, sulla base di quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Gemma Galgani ha dato luogo ad un comportamento insolito. Nello specifico, ha baciato un cavaliere di nome Antonio direttamente a centro studio, per contro, invece, ha deciso di eliminare Roberto. Marina ha dato luogo ad una nuova scena madre. Durante un confronto a centro studio con Marcello, la dama ha difeso molto il cavaliere, che è stato attaccato dai presenti. Proprio per questo motivo, ha ricevuto anche lei delle critiche, che l’hanno spinta ad andare via lasciando lo studio. Successivamente, poi, è ritornata ed ha deciso di continuare la conoscenza con Marcello.

Sabrina Zago, dal canto suo, sta conoscendo due nuovi esponenti del parterre, ma ha deciso di eliminarne uno, proseguendo solo con l’altro. A seguire si è aperta una discussione tra Mario Lenti e Barbara De Santi. L’uomo ha accusato la donna di essersi lasciato trascinare dalle opinioni dei presenti in studio, perciò ha interrotto la conoscenza con lui.

Baci e liti accese al Trono Classico di UeD

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, si è partiti da Sara Gaudenzi, la quale ha fatto pace con Marco. La tronista, però, è uscita anche con un nuovo corteggiatore di nome Raien, cosa che ha infastidito un po’ Jakub. Sara ha manifestato l’intenzione di chiarire con lui, perciò è probabile che lo porterà in esterna. Sulla faccenda è intervenuta anche Cristiana Anania, ed è nata una nuova discussione con Sara.

Cristiana è uscita con Ernesto, con il quale è scattato un nuovo bacio. Questo ha dato luogo ad una discussione molto accesa tra il ragazzo e Federico, che ovviamente non è rimasto contento dell’accaduto. Di Flavio Ubirti e Ciro Solimeno non si è parlato. Soprattutto quest’ultimo sta deludendo un po’ le aspettative dei telespettatori in quanto sta dando luogo davvero a poche dinamiche.