Altra registrazione particolarmente movimentata quella di Uomini e Donne del 24 novembre. Al centro dell’attenzione ci sono stati sia gli esponenti del Trono Over sia di quello Classico. Non sono mancati battibecchi, con tanto di decisioni drastiche, ma non solo. Ciro Solimeno si è trovato ad affrontare una situazione un po’ incresciosa.

Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne: Sabrina volta pagina, Federico crea di nuovo caos e due di picche

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 24 novembre, così come riportato su Lollo Magazine, rivelano che si è partiti da Barbara De Santi. La donna ha ricevuto le avances di Mario Lenti, ma la donna si è detta non interessata al cavaliere in quanto non è attratta da lui esteticamente. Per tale ragione, la conoscenza si è interrotta ancor prima di cominciare. Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, la dama ha ricevuto la visita di un nuovo spasimante, molto più giovane di lei. Lui si chiama Antonio e la donna ha deciso di accettare di cominciare una frequentazione. Il tutto, chiaramente, è stato coadiuvato dagli interventi pungenti degli opinionisti.

L’attenzione, poi, si è spostata su Gianmaria, Yone e Federica. Quest’ultima ha scoperto che il cavaliere sia uscito anche con Yone, ragion per cui è rimasta molto male. Durante il dibattito è intervenuto anche Alessio Pili Stella, che in precedenza usciva con quest’ultima, ed ha attaccato pesantemente la dama e il cavaliere. Sabrina Zago, invece, è uscita in esterna con Massimiliano e tra i due c’è stato anche un bacio. La donna, dunque, ha totalmente dimenticato Nicola.

Federico Mastrostefano ha dato il via a un nuovo capitolo del suo simbolico ritorno sul trono. Il cavaliere, infatti, ha fatto un’esterna con Marta, che è andata molto bene. In studio, però, Federico ha palesato di avere un interesse anche per Lucia, facendo rimanere molto male l’altra donna. Emanuela, dal canto suo, è uscita con l’altro Federico, ma le cose non stanno andando esattamente nel migliore dei modi, sta di fatto che la dama ha attaccato il cavaliere, il quale ha ricevuto delle pesanti accuse anche da Annamaria. Le due donne sono convinte che lui non sia libero sentimentalmente.

Spoiler Trono Classico UeD: Flavio tra due fuochi, Ciro Solimeno in difficoltà

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, si è partiti da Flavio Ubirti. Il ragazzo è uscito con Martina, con la quale c’è stato un bacio. Il tronista, però, è uscito anche con Nicole. La ragazza, dopo un confronto acceso, ha confessato al suo interlocutore di essere innamorata di lui, ragion per cui lo ha invitato a sbrigarsi a scegliere.

Ciro Solimeno è uscito con una ragazza che si chiama Ale. Tra i due le cose sono andate piuttosto bene, ma ad un certo punto sono emersi dei dettagli che hanno messo un po’ in imbarazzo il tronista. Nel dettaglio, è venuto fuori che i due si conoscessero già. Adesso non resta che attendere per vedere se il tutto si rivelerà innocuo, oppure se c’è dell’altro al di sotto.