A Uomini e Donne il clima sta cominciando a diventare particolarmente pesante quando si tratta di parlare di Mario Lenti e Cinzia Paolini. Dopo quanto accaduto nella puntata di ieri, quest’oggi Maria De Filippi ha chiamato nuovamente in causa i due e la situazione è degenerata. Successivamente, poi, ci sono stati dei colpi di scena per quanto riguarda Agnese De Pasquale e Roberto Priolo.

Mario e Cinzia nel mirino a Uomini e Donne, Agnese e Roberto spiazzano tutti

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è cominciato con un blocco decisamente movimentato che ha riguardato Mario Lenti e Cinzia Paolini. Gli animi si sono accesi nel momento in cui i presenti hanno notato che la donna abbia indossato l’abito che Mario le avesse regalato tempo fa. Considerando che tra i due la conoscenza sembrava chiusa, il comportamento della donna è apparso alquanto ambiguo. Maria De Filippi si è mostrata spazientita da questi continui tira e molla da parte dei due, sta di fatto che in più occasioni li ha messi in difficoltà e li ha spinti a palesare, senza troppi giri di parole, le loro intenzioni.

I comportamenti della conduttrice e dei presenti in studio, dato che sono intervenute anche Gemma Galgani e Magda, sono stati interpretati come una sorta di “mobbing” ai danni dei due protagonisti, che sono stati messi quali alla gogna. Ad ogni modo, una volta messi alle strette, Cinzia e Mario hanno dichiarato di non essere pronti ad uscire dal programma insieme, così Maria ha voluto chiudere l’argomento passando oltre.

Al centro dell’attenzione ci sono finiti Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Le cose tra i due stanno andando a vele spiegate, sta di fatto che durante un ballo si sono lasciati trasportare dalle emozioni e dalla passione. La coppia, infatti, ad un certo punto, ha iniziato a baciarsi appassionatamente, facendo scoppiare il pubblico in un forte applauso. Gli altri protagonisti hanno smesso di ballare per lasciare spazio ai due, compiaciuti e felici per loro.

Al termine del ballo, poi, la conduttrice ha chiesto a Federico Mastrostefano di commentare. Il cavaliere ha ammesso di essere rimasto alquanto stranito, poiché fino a una settimana fa Agnese piangeva per lui, mentre adesso sembra innamorata di Roberto. Lei è stata molto netta e sicura di sé nel dire che, ormai, Federico è un capitolo chiuso e adesso ha deciso di gettarsi a capofitto nella nuova frequentazione con Roberto, che reputa un uomo con la u maiuscola. Alla fine, poi, Federico ha ammesso di essere geloso, ma ormai ha capito che sia tardi, così ha rivelato di fare un passo indietro e lasciare i due viversi questa relazione senza le sue interferenze.

Cristiana Anania scrive una lettera, ma il pubblico di UeD non apprezza

Al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, c’è stata una sorta di “lagna” da parte di Cristiana Anania, almeno questo è stato il pensiero della maggior parte dei telespettatori. La ragazza ha avuto una discussione in esterna con Ernesto, a seguito della quale ha scritto una lettera rivolta ai suoi corteggiatori in cui ha provato a farsi conoscere meglio. Su tale foglio ha riversato i suoi pensieri e le sue sensazioni, non esitando a mostrare anche le sue fragilità e insicurezze. La lettera è stata piuttosto lunga, al punto che il pubblico da casa è apparso annoiato e spazientito. Alla fine la tronista ha ballato con Ernesto con il quale si è riappacificata.