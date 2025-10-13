Le anticipazioni di Uomini e Donne di questa settimana, che va dal 13 al 17 ottobre, rivelano che ci saranno dei blocchi molto provanti e intensi al Trono Over. A quello Classico, invece, si verificherà un colpo di scena, ovvero, Maria De Filippi offrirà il trono a Sara Gaudenzi.

Spoiler Trono Over UeD della settimana: Gemma e Agnese in lacrime, Federico fa “strage”

Per quanto riguarda il Trono Over di Uomini e Donne, le anticipazioni di questa settimana rivelano che Gemma Galgani uscirà nuovamente in esterna con Mario Lenti. Dopo essersi scusata per come lo ha trattato nelle scorse puntate, la donna accetterà di uscire con lui, ma solamente in amicizia. Purtroppo, però, dopo un po’ di tempo si renderà conto di non essere in grado di essere amica di Mario, sta di fatto che scoppierà in lacrime disperata.

Magda, invece, uscirà con Sebastiano Mignosa e la conoscenza procederà senza troppi intoppi. Marina, dal canto suo, uscirà con Arcangelo Passirani ed avrà una discussione particolarmente accesa con Isabella. Le due donne arriveranno a gridare molto in studio, soprattutto Marina, al punto che la sua interlocutrice le darà della pazza.

Si aprirà, poi, un capitolo alquanto lungo e intricato che riguarderà Federico Mastrostefano. Il giovane uscirà con Barbara De Santi, ma le cose non andranno bene, come pronosticato dall’ex della donna, Il cavaliere deciderà di chiudere anche la conoscenza con Rosanna Siino, che nella scorsa puntata ha dato luogo ad una scenata. L’unica con cui l’uomo continuerà ad uscire sarà Agnese De Pasquale. Nei prossimi giorni della settimana, però, anche tra i due nasceranno delle incomprensioni, sta di fatto che la conoscenza volgerà al termine e lei scoppierà a piangere. Per contro, invece, Federico proseguirà ad uscire con Francesca.

Anticipazioni Trono Classico Uomini e Donne: Sara tronista, corteggiatori e corteggiatrici via

Passando alle vicende del Trono Classico di UeD, invece, le anticipazioni della settimana rivelano che ci sarà un colpo di scena al trono di Flavio Ubirti. Il giovane porterà in esterna Sara Gaudenzi, ma le cose non andranno bene. I due discuteranno animatamente anche in studio, al punto che la ragazza paleserà la volontà di andare via. Prima che possa lasciare lo studio, però, Maria De Filippi le chiederà di diventare tronista. Lei, senza troppe titubanze, deciderà di accettare, dunque, siederà accanto a Cristiana Anania e Flavio Ubirti. Quest’ultimo, intanto, uscirà anche con Nicole Belloni, con cui i troverà molto bene. Martina e Denise, invece, decideranno di andarsene, ma il tronista comunicherà l’intenzione di andare a riprenderle.

Cristiana Anania uscirà con Federico, il quale in esterna non farà che parlar male di Jakub accusandolo di non essere affatto interessato alla tronista. La giovane, poi, uscirà anche con Ernesto. Federico manifesterà la volontà di andare via, e darà seguito alle sue intenzioni. La tronista uscirà dallo studio per seguirlo. Jakub si assenterà nel corso di alcune messe in onda. Sara inizierà a conoscere i primi corteggiatori e uscirà anche in esterna con un ragazzo di nome Marco. La giovane si mostrerà sin da subito molto dinamica e sveglia, sta di fatto che il suo trono promette fuochi e fiamme.