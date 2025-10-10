Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sono stati pianti, discussioni molto accese, prese di posizione e baci passionali. Ecco tutto quello che è accaduto.

Rosanna scoppia in lacrime per Federico a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un momento di disperazione per Rosanna Siino. Al termine di un ballo in cui Federico Mastrostefano si è avvicinato ad Agnese De Pasquale, la donna è scoppiata in lacrime. Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di notare la cosa e porvi l’accento per capire cosa stesse succedendo. Rosanna, allora, ha svelato di essere molto dispiaciuta in quanto Federico l’ha fatta passare per quella che non è. Il principale rammarico della donna risiede nel fatto che Federico, durante la scorsa puntata di UeD, aveva dichiarato che Rosanna avesse parlato male di Agnese dicendo che avesse baciato tanti cavalieri. La Siino ha detto di credere di non meritare un simile trattamento in quanto lei in studio lo ha sempre difeso quando tutte le altre lo attaccavano, quindi non si aspettava di essere trattata così male da lui. A suo avviso, Federico ha voluto fare lo splendido per fare colpo su Agnese. Mastrostefano ha provato a spiegare le sue ragioni, ma Rosanna ha detto di non voler più continuare con lei.

Successivamente è stato chiamato al centro dello studio Alessio Pili Stella per conoscere due nuove ragazze venute per lui. Il cavaliere ha deciso di tenerne solo una, con la quale ha ballato. Durante tale ballo, però, l’attenzione si è concentrata su Rosanna e Federico. Quest’ultimo si è avvicinato a lei cercando un chiarimento. Lei, in un primo momento, l’ha respinto, poi ha deciso di accettare un suo abbraccio. Al momento non si sa se la donna cambierà idea e darà un’altra chance al cavaliere, oppure no.

Guido fuori controllo con Federica, lite accesa tra Arcangelo e Alessio

Spazio poi a Guido Ricci. Prima di parlare delle sue nuove frequentazioni, c’è stata un’ennesima discussione tra l’uomo e Gloria Nicoletti, dove i due hanno ripreso a rivangare il passato. Dopo questa parentesi, poi, si è parlato dell’uscita che c’è stata tra Guido e Federica. I due si sono scambiati tanti baci passionali che sono piaciuti ad entrambi. La cosa un po’ atipica è che i due si sono baciati anche durante la puntata, cosa che ha lasciato spiazzati un po’ tutti. Arcangelo Passirani sta uscendo con una nuova dama di nome Graziella, ma la dama ha deciso di chiudere la conoscenza.

Durante tale blocco c’è stato un intervento di Alessio Pili Stella contro Arcangelo. Tra i due è scoppiata una discussione molto accesa durante la quale i toni si sono alterati parecchio. Entrambi hanno ribadito di sentirsi liberi di dire quello che vogliono senza freni. Ad un certo punto, poi, Arcangelo ha perso il controllo contro il suo interlocutore al punto da richiedere l’intervento di Maria De Filippi, la quale ha posto fine alla discussione prima che potesse degenerare.

Sabrina Zago sta uscendo con Enrico, un cavaliere venuto a corteggiarla durante una precedente puntata. Tra i due ci sono stati dei baci a stampo, ma la dama ha deciso di continuare ad uscire anche con Antonio.

Flavio Ubirti colpito da una nuova corteggiatrice a UeD

L’ultimo argomento trattato nella puntata di oggi di Uomini e Donne, infine, ha riguardato l’esterna tra Flavio Ubirti e Nicole, una corteggiatrice nuova. I due sono stati molto complici e in sintonia. Malgrado fosse la prima esterna, il tronista ha ammesso di essere rimasto molto colpito dalla ragazza, al punto da reputare quella appena fatta la migliore esterna realizzata fino a questo momento. Tali parole, naturalmente, hanno generato una forte reazione in Martina Cardamone, la quale è rimasta molto male per le parole del ragazzo. Anche Sara Gaudenzi ha preso la parola per attaccare il tronista accusandolo di non nutrire interesse per lei. La giovane, poi, ha chiosato dicendo che rifletterà in questi giorni in quanto deve capire se, in realtà, anche a lei piaccia sul serio un ragazzo come Flavio oppure no.