Aveva appena sette anni quando, fulminato dalla vista di un artista di strada, chiese a Babbo Natale un sassofono. Ieri sera, a 14 anni, Alfio Russo ha alzato al cielo il trofeo di vincitore di Dalla Strada al Palco Special, la quinta edizione dello show di Rai 1 dedicato agli artisti di strada italiani.

Il giovane sassofonista di Adrano, in provincia di Catania, ha conquistato il pubblico in studio e la giuria nella finale andata in onda sabato 23 maggio 2026 in prima serata, portandosi a casa un montepremi di 10.000 euro e battendo altri 13 finalisti in una gara decisa per soli 20 punti di margine sul secondo classificato.

La sua esibizione sulle note di Mambo No. 5, con la partecipazione straordinaria di Lou Bega in persona, gli ha fruttato il punteggio più alto della serata dal pubblico in studio: 1.613 punti. Il meccanismo di voto prevedeva che durante le esibizioni votasse solo il pubblico presente in sala, mentre il giudizio della giuria venisse svelato soltanto a fine puntata, con un valore triplo. Il punteggio finale, dopo l’integrazione, si è attestato a 1.772 punti, appena venti in più rispetto al Duo Moon (1.752), con la cantante lirica Radmila Novozheeva terza a quota 1.669.

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Una giuria allargata e una serata ricca di ospiti

Per questa finale la giuria fissa composta da Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica si è allargata con due ospiti d’eccezione: Enrico Brignano e Nek, storico conduttore del programma fino all’edizione precedente. La scelta di includere proprio Nek ha avuto un sapore simbolico, quasi un passaggio di testimone tra la vecchia formula e quella nuova adottata in questa edizione, che ha abbandonato la conduzione classica in favore di un approccio “corale” affidato ai cosiddetti passanti importanti insieme a Carlo Conti.

Sul palco si sono avvicendati numerosi ospiti a impreziosire le performance degli artisti in gara: Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Mowgli, Luca Gaudiano, la Banda dell’Esercito Italiano, Anna Chiara Amirante, Vittorio Grigolo, Carly Paoli, Vincenzo De Lucia e Greta Zuccarello, oltre alla già citata Lou Bega e a Selma Ezzine, vincitrice dell’edizione 2025. Ad accompagnare ogni esibizione, come in tutte le puntate della stagione, la band dal vivo diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

Chi è Alfio Russo

Alfio frequenta il primo anno del liceo scientifico e suona il sax da quando aveva 7 anni, da quel momento in cui vide per la prima volta un artista di strada esibirsi e se ne innamorò perdutamente. Da lì, la letterina a Babbo Natale con un’unica richiesta: un sassofono. Oggi è considerato uno dei più giovani artisti di strada d’Italia e la sua storia si inserisce in un albo d’oro che racconta talenti molto diversi tra loro: Emanuel Victor (chitarra) nel 2022, Laura Calafiore (fast painting) nel 2023, Alessio Spirito (danza acrobatica) nel 2024 e Selma Ezzine (canto) nel 2025. La finale è disponibile in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand.