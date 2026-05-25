In questi giorni verrà trasmessa la scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Il tronista è uscito dalla trasmissione insieme ad Elisa Leonardi, tra lo stupore di tutti, soprattutto della diretta interessata. La nascita di questa nuova coppia ha diviso molto il pubblico da casa, tra chi non crede minimamente alla veridicità del sentimento esistente tra di loro e chi, invece, è entusiasta di questo epilogo. Ad ogni modo, in queste ore, sul web stanno trapelando delle segnalazioni secondo le quali pare che la neocoppia sia stata avvistata insieme. Inoltre, la stessa corteggiatrice, malgrado sia vincolata a mantenere la privacy fino alla messa in onda della puntata della scelta, ha svelato come stiano andando le cose con Ciro.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

La segnalazione su Ciro Solimeno ed Elisa fuori da UeD: che è successo

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi stanno vivendo la loro relazione lontano dai riflettori. Fino a quando la puntata della scelta non verrà trasmessa, cosa che avverrà in questi giorni, i due non possono condividere contenuti sui social volti ad immortalare la loro unione. A raccontare come starebbero andando le cose tra di loro, però, ci hanno pensato alcuni utenti del web, i quali hanno dichiarato di aver avvistato i due protagonisti insieme. Nello specifico, pare che la coppia sia stata vista a Catania, nella città di Elisa, nel corso di una cena. A questa tavolata erano presenti anche altre persone, molto probabilmente appartenenti alla cerchia di amicizie della ragazza.

Sulla base di quanto riportato su Lollo Magazine, il clima sembrava disteso e conviviale, sintomo del fatto che tra i due le cose starebbero andando nel migliore dei modi. Ciro sta entrando gradualmente a far parte della quotidianità di Elisa e, molto probabilmente, anche lei a breve andrà a conoscere gli amici di Solimeno. Contrariamente a quanto pensano i più scettici, dunque, la relazione tra Ciro ed Elisa sta procedendo senza problemi. Vero è che siamo agli inizi, quindi, bisognerà vedere nel tempo come evolverà la cosa.

La reazione di Elisa Leonardi che svela come stia andando la storia con Ciro

A confermare l’esistenza di un rapporto solido tra i due ci ha pensato anche Elisa Leonardi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha commentato al di sotto di un post pubblicato da una fanpage della coppia, dove sono stati fatti complimenti ai due dichiarando che siano davvero una bella coppia. Ebbene, la replica della Leonardi è stata breve, ma decisamente esplicita, sta di fatto che ha scritto “Vero” con un cuore rosso. Questo intervento, dunque, conferma quello che già era stato reso palese dalle recenti segnalazioni trapelate sul web. Adesso non resta che attendere la messa in onda della scelta per vedere nel dettaglio quali siano state le emozioni provate dai diretti interessati.