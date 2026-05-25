La domenica sera del 24 maggio 2026 si chiude con Rai1 in testa agli ascolti di prima serata. Il film Cercasi tata disperatamente, primo appuntamento del ciclo Purché finisca bene, ha intrattenuto 2.137.000 spettatori (13.6% di share) dalle 21:49 alle 23:41. Si tratta di una commedia sentimentale del 2026, diretta da Laura Chiassone, con un cast che include Elena Radonicich, Giorgio Pasotti, Neri Marcorè, Giulietta Rebeggiani, Riccardo Maria Manera e Alessio Praticò, per una durata complessiva di circa 100 minuti.

Insegue Canale5 con Racconto di una Notte, che ha conquistato 1.756.000 spettatori (12.2%) dalle 22:01 alle 00:07. Poco più distaccato il Nove, dove è andata in onda l’ultima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio: 1.428.000 spettatori (8.5%) nella parte principale, seguiti da 681.000 spettatori (6.7%) nella sezione Il Tavolo.

Su Italia1, Le Iene di Davide Parenti, condotte da Veronica Gentili con Max Angioni, hanno tenuto incollati davanti allo schermo 846.000 spettatori (6.9%), mentre su Rai3 Report, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, ha raggiunto 1.028.000 spettatori (6%), preceduto da Report Lab a 749.000 (4.6%) e dalla presentazione a 868.000 (4.9%).

Su Rete4, Fuori dal Coro si è fermato a 574.000 spettatori (4.6%), mentre su La7 il documentario Il Caso Epstein Andrea, il principe senza privilegi ha raccolto 334.000 spettatori (2.4%).

Su Tv8 la Formula 1 ha trasmesso il GP del Canada, quinta prova del Mondiale disputata sulla pista di Montréal intitolata a Gilles Villeneuve: il solo Gran Premio ha raggiunto 795.000 spettatori (12.8%) nella fascia notturna dalle 23:56 all’1:26, per un netto complessivo della serata di 471.000 spettatori (4.1%). Su Rai2, The Rookie con Nathan Fillion ha proposto due episodi, “Tre manifesti” e “Dark Web”, per un totale di 502.000 spettatori (2.8%).

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Access prime time: duello serrato tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

La battaglia nell’access prime time domenicale continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti e combattuti della settimana. Affari Tuoi su Rai1 ha raggiunto 4.029.000 spettatori (22.9%) dalle 20:47 alle 21:41, mentre La Ruota della Fortuna su Canale5 ha raccolto 3.829.000 spettatori (21.4%) dalle 20:53 alle 21:54. Uno scarto di appena un punto e mezzo percentuale che, settimana dopo settimana, conferma quanto la sfida tra i due programmi sia ormai una delle più equilibrate dell’intera programmazione televisiva italiana.

Più distanziati gli altri: su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine ha radunato 958.000 spettatori (5.8%), mentre su La7 In Onda, il programma domenicale di Luca Telese e Marianna Aprile che sostituisce Otto e Mezzo, ha avuto come protagonisti del dibattito il governo Meloni e il presidente americano Trump, raccogliendo 716.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 548.000 (3%) nella seconda. Su Rete4, 4 di Sera Weekend ha totalizzato 687.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 583.000 (3.3%) nella seconda, mentre su Tv8 la Serie B ha registrato 402.000 spettatori (2.4%).

Preserale e daytime: L’Eredità guida il pomeriggio

Nel preserale, Rai1 conferma la sua leadership con il doppio appuntamento de L’Eredità: la fase La Sfida dei 7 ha coinvolto 2.256.000 spettatori (21.7%), mentre il gioco principale è salito a 3.160.000 spettatori (24.6%). Su Canale5, Avanti un Altro! Story ha raggiunto 1.707.000 spettatori (14.4%), preceduto da Avanti il Primo! Story con 1.279.000 spettatori (13.3%). Da segnalare su Rai2 la finale di Coppa Italia Femminile Juventus-Roma, seguita da 401.000 spettatori (3.8%), mentre i TGR su Rai3 hanno tenuto informati 1.833.000 spettatori (14%).

Nel daytime pomeridiano, Domenica In su Rai1 ha collezionato 2.089.000 spettatori (19.6%) nella prima parte, scendendo a 1.612.000 (16.5%) nella seconda e a 1.304.000 (14.2%) nei Saluti di Mara, con Da Noi… a Ruota Libera a chiudere a 1.346.000 spettatori (15.5%). Su Canale5, il pomeriggio è stato trainato da Beautiful a 1.874.000 spettatori (17.1%), seguito da Racconto di una Notte con 1.643.000 spettatori (15.7%) e Forbidden Fruit con 1.650.000 spettatori (17.1%), mentre Le Storie di Verissimo ha raccolto 1.385.000 spettatori (15.4%) nella prima parte.

Al mattino, su Rai1 Linea Verde ha segnato un ottimo risultato con 2.496.000 spettatori (23.6%), preceduta dall’Angelus che aveva già raggiunto 1.751.000 spettatori (22.6%). Nel mezzogiorno, Melaverde su Canale5 ha interessato 1.610.000 spettatori (18.3%), mentre TG1 Libri su Rai1 ha aperto il pomeriggio con un solido 2.874.000 spettatori (24.5%).