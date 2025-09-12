Tra le corteggiatrici di Uomini e Donne che hanno colpito Flavio Ubirti, oltre Martina Cardamone, c’è anche Sara Gaudenzi. La ragazza ha subito dato modo di far parlare di sé criticando il tronista e accusandolo di essere moscio. Questo ha spinto il ragazzo a spiazzarla con un regalo nel corso della registrazione che è stata effettuata ieri. Ad ogni modo, adesso la giovane sta facendo parlare di sé anche per un’altra faccenda che riguarda l’ex tronista di UeD Gianmarco Steri.

Chi è Sara Gaudenzi, la corteggiatrice che ha colpito Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Sara Gaudenzi è una corteggiatrice dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, che già ha dato modo di farsi conoscere ponendosi al centro di discussioni e momenti iconici. Quello che è emerso sul suo conto al momento, è che è una ragazza molto seguita sui social, sta di fatto che il suo profilo Instagram vanta circa 11.000 follower.

La giovane è molto attiva sul suo profilo, dove condivide sprazzi della sua vita, tra foto provocanti, video divertenti, serate con le amiche e scatti glamour. Questo, dunque, spinge a credere che la ragazza abbia una certa propensione ad essere presente sui social e, soprattutto, a mettersi in mostra. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale e privata, però, il suo account racconta ben poco. La giovane, infatti, sembra essere molto attenta ai contenuti da pubblicare. Tutti i post sembrano essere perfettamente studiati per mostrare contenuti perfetti, ben lontani dalla realtà e dalla quotidianità.

Il “legame” Sara Gaudenzi e Gianmarco Steri

Ad ogni modo, la cosa che sta generando maggiore sgomento risiede nel fatto che Sara Gaudenzi pare abbia un legame con Gianmarco Steri. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, e visibile anche mediante i social, i due ragazzi si seguono reciprocamente su Instagram. La cosa sta generando molto sgomento in quanto sta facendo nascere dei dubbi. I due si seguono in quanto si conoscono realmente, oppure solo virtualmente?

Inoltre, i due potrebbero anche seguirsi in quanto in contatto con medesime agenzie, Questo sta facendo nascere ancora più sospetti circa il reale interesse di Sara a Flavio, mentre sta avvalorando i dubbi di chi crede che, in realtà, la giovane sia solo alla ricerca di visibilità. Tali accuse sono già state mosse in studio dalle altre corteggiatrici del tronista, cosa che ha fatto nascere accese discussioni. Come sempre, solamente il tempo darà le giuste risposte.