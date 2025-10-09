Momenti epici nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 9 ottobre. Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono abbracciate, Federico Mastrostefano ha spiazzato tutti con un gesto, mentre Cristiana Anania ha messo alla prova Jakub Bakkour. Ecco cosa è successo.

Gemma Galgani si scusa con Mario Lenti a UeD, poi le lacrime e l’abbraccio con Tina Cipollari

Applausi per Gemma Galgani nella puntata di oggi di Uomini e Donne. La puntata odierna è cominciata con una clip in cui la donna si è mostrata profondamente turbata e pentita per come ha trattato Mario Lenti durante la scorsa puntata. La dama è scoppiata in lacrime e, una volta entrata in studio, ha subito voluto chiedere scusa al cavaliere per averlo definito “grasso”. Mario ha molto apprezzato le scuse della donna, sta di fatto che i due si sono abbracciati. Il pubblico è scoppiato in un forte applauso di sostegno e incoraggiamento per Gemma.

L’unica a non credere molto alle lacrime della donna è stata Tina Cipollari che, come sempre, non si è lasciata sfuggire l’occasione di prendere in giro la torinese. Ad ogni modo, malgrado questo chiarimento, Mario ha ribadito di non essere intenzionato a continuare la frequentazione con Gemma, in quanto la reputa solo un’amica. Lei ci è rimasta molto male e, con le lacrime agli occhi e il fare dimesso, è tornata al suo posto. A seguire si è parlato delle frequentazioni di Mario con Magda e Valeria. Con la prima ci sono stati dei baci, ma anche con la seconda le cose stanno andando bene. Quando Maria De Filippi ha chiesto a Mario se per le due provasse attrazione, lui è stato molto vago, al punto che Tina lo ha accusato di star perdendo solo tempo. Al termine del blocco, in maniera del tutto inattesa, il cavaliere ha chiesto di ballare con Gemma che, naturalmente, ha accettato.

Dopo il ballo, poi, c’è stata una scena esilarante ed epica. Gemma è scoppiata in lacrime ed è uscita dallo studio. Tina ha colto l’occasione al volo per “soccorrere” la donna e portarle dello scottex per asciugarsi. Ad un certo punto, poi, le due donne si sono anche abbracciate, lasciando i presenti in studio senza parole. Tina, poi, è corsa a chiamare il dottore vedendo la dama troppo turbata.

purtroppo non mi importa più di nessuno di loro dopo questo momento #uominiedonne pic.twitter.com/1aMK6C0vKZ — paolo (@Paoliciousss) October 9, 2025

Un ballo… che ha fatto più male che bene #UominieDonne pic.twitter.com/veMuWIP93l — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 9, 2025

Federico Mastrostefano tra Rosanna e Agnese, balla con Barbara, Cristiana mette alla prova Jakub

Il blocco successivo è stato incentrato su Federico Mastrostefano, Rosanna Siino e Agnese De Pasquale. Dopo quanto accaduto nelle puntate precedenti, Federico ed Agnese hanno ripreso ad uscire. Questo ha generato un certo turbamento in Rosanna che, infatti, ha rivelato di non voler più continuare con il cavaliere. Dopo uno scontro tra le due donne, poi, Maria ha chiesto al cavaliere con chi volesse ballare e Mastrostefano ha spiazzato tutti facendo un nome inatteso, ovvero, quello di Barbara De Santi. I due, così, hanno ballato insieme e usciranno nei prossimi giorni.

A seguire si è passati a Cristiana Anania. La ragazza è uscita nuovamente con Jakub, tuttavia, non ha fatto altro che mettere alla prova il giovane a causa dei dubbi che lei nutre nei suoi confronti. Ad un certo punto, poi, gli ha addirittura chiesto di poter controllare il telefono. Lui ha titubato un attimo, ma poi ha accettato di darglielo. A quel punto Cristiana ha svelato che fosse solo un modo per metterlo alla prova in quanto non avrebbe mai aperto il suo cellulare. In studio, poi, i due hanno avuto una discussione in quanto lui è apparso stufo di queste continue trappole di Cristiana, mentre lei lo ha accusato di aver cancellato delle cose prima di darle il telefono. Tra i due, dunque, malgrado ci sia attrazione, pare proprio non riesca a nascere la fiducia.