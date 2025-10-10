Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano ha ammesso di nutrire interesse anche per Barbara De Santi. Maria De Filippi ha chiesto alla donna se avesse intenzione di dare una chance al cavaliere oppure no, e lei ha spiazzato tutti dicendo di accettare di uscire con lui. La decisione della donna ha lasciato tutti stupefatti in quanto Federico non sembra essere esattamente il prototipo di Barbara, sia per i suoi modi, sia per il suo stile di vita e modo di vivere le conoscenze. A tal riguardo, è intervenuto sulla faccenda l’ex di Barbara, Ruggiero D’Andrea. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha detto delle cose davvero molto pungenti.

Ruggiero D’Andrea al vetriolo contro Barbara De Santi e l’interesse per Federico Mastrostefano a UeD

La storia tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea è giunta al termine. Sulla base del confronto avuto in una scorsa puntata di UeD, sembrava che tra i due quella che portasse ancora rancore fosse la donna, ma alla luce di quanto emerso di recente, sembra che non sia esattamente così. Lorenzo Pugnaloni ha intervistato Ruggiero in una puntata di Casa Lollo che andrà in onda il prossimo mercoledì. Prima della pubblicazione della puntata intera, però, l’esperto di gossip ha voluto fare un’anticipazione di quanto accadrà, e quanto emerso è davvero degno di nota.

Ruggiero ha commentato questo improvviso interesse che sarebbe nato tra Federico Mastrostefano e Barbara De Santi. A tal proposito, ha detto di non credere minimamente che la donna possa essere interessata realmente al cavaliere. Se Barbara ha accettato di tornare a Uomini e Donne e di uscire con Federico è semplicemente per “motivi economici”. La donna, infatti, fa delle collaborazioni mediante i social, che le sono possibili in quanto volto popolare e conosciuto grazie a UeD. Apparire in televisione, dunque, per Barbara sarebbe una cosa fondamentale e importante ai fini della sua attività che svolge sul web.

Federico non rientra nei canoni di Barbara

Nel corso dell’intervista, poi, Ruggiero D’Andrea ha rincarato la dose ammettendo che Federico Mastrostefano non rientri minimamente nei canoni di Barbara De Santi, specie per il suo essere molto colorito nel parlare. La dama ha sempre assunto un comportamento da maestrina un po’ bacchettona che, al momento, cozza completamente con la possibilità che possa nutrire interesse per un ragazzo come Federico.

Con questo intervento, Ruggiero non ha voluto screditare Federico, ma ha semplicemente esposto il suo punto di vista in merito al motivo per cui Barbara avrebbe accettato di uscire con il ragazzo. L’ex cavaliere di UeD ha chiosato dicendo che, se con lui Barbara ha preso un tonfo, con Federico ha preso una voragine. Questa è solo un’anticipazione di quello che ha rivelato Ruggiero nel corso dell’intervista. Per sapere tutto ciò che ha detto bisogna attendere mercoledì prossimo.