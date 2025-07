Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Tra le fan indiscusse del reality show incentrato sulle tentazioni c’è Gemma Galgani. Sono giorni, per non dire settimane, che la dama di Uomini e Donne fa il conto alla rovescia in vista della partenza del programma. L’attesa è ormai finita, sta di fatto che quest’oggi la donna ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha commentato la nuova edizione del programma, ma non è tutto. La dama ha riservato per i suoi fan anche una piccola chicca in merito alle cose che ha intenzione di fare durante questo periodo di stop di UeD.

I commenti di Gemma Galgani sulla nuova edizione di Temptation Island

Gemma Galgani ha voluto commentare il lancio della nuova edizione di Temptation Island registrando svariate IG Stories nelle quali ha ripreso alcuni momenti della puntata ed ha aggiunto dei commenti. La donna si è soffermata soprattutto sulla redazione della trasmissione e su tutte le persone che vi lavorano, sta di fatto che ha detto loro di essere i migliori. Successivamente, poi, ha voluto fare anche i suoi complimenti a Filippo Bisciglia per l’ottimo lavoro che fa nella conduzione della trasmissione.

Un messaggio accorato di affetto, poi, è andato anche al comparto tecnico del programma, nello specifico a quello che si occupa delle musiche che accompagnano di volta in volta i vari momenti della messa in onda. Grande approvazione a parte della donna, poi, anche per la location scelta, che quest’anno non è più l’Is Morus Relais della Sardegna, ma il Calandrusa, sito a Guardavalle Marina in provincia di Catanzaro. Per l’appunto, Gemma ha voluto fare un inno anche alla splendida Calabria che ama moltissimo.

Gemma in un look inedito: a cosa si sta dedicando questa estate

Insomma, Gemma ha speso solo parole positive per commentare Temptation Island, facendo non poche sviolinate a tutto lo staff di Maria De Filippi che ha lavorato sodo alla realizzazione del programma anche per quest’anno.

Come se non bastasse, poi, Gemma ha regalato ai suoi fan anche una piccola chicca inerente alcune attività alle quali ha deciso di dedicarsi questa estate. La donna, che sembra essere felice e raggiante lontano da Uomini e Donne, si è mostrata mentre esce da uno spogliatoio in una tenuta del tutto inedita, ovvero, dei leggins scuri, una maglia color rosa pesca a maniche lunghe e dei guanti colorati che servono per sollevare i pesi. La donna ammesso di essere carica e motivata per dedicarsi un po’ alla palestra per tenersi in forma. Per l’occasione ha deciso di affidarsi ad un personal trainer, che poi è colui che ha registrato il video. insomma, pare proprio che, malgrado le tante delusioni d’amore subite, Gemma non abbia nessuna intenzione di lasciarsi andare e di trascurarsi, cosa decisamente apprezzabile, specie per una donna della sua età.