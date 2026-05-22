Una delle serie animate più amate degli ultimi anni è pronta a tornare con una nuova stagione, e questa volta l’attesa per il pubblico italiano sarà quasi azzerata. La stagione 9 di Rick and Morty è alle porte, con un debutto che almeno negli Stati Uniti avverrà già questo fine settimana.

Negli USA, i nuovi episodi di Rick and Morty debutteranno su Adult Swim domenica 24 maggio 2026 alle 23:00 ET/PT, mentre la disponibilità in streaming su HBO Max e Hulu partirà dal 15 giugno. Per il pubblico italiano, la buona notizia è che la stagione arriverà su HBO Max già dal 25 maggio 2026, con un nuovo episodio ogni lunedì. Si tratta di una distribuzione quasi in contemporanea con l’uscita americana e di un anticipo rispetto alle precedenti indicazioni, che collocavano l’arrivo in streaming più avanti nell’estate.

Rick and Morty Season 9 streaming weekly starting 6/15 on HBO Max and Hulu pic.twitter.com/HRX6Q8JahG — Rick and Morty (@RickandMorty) May 14, 2026

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Cosa aspettarsi dalla stagione 9

La nuova stagione si preannuncia ricca di trovate assurde come da tradizione: mobili assassini, maestri di kung fu e droghe per la colazione sono solo alcuni degli elementi anticipati dalla sinossi ufficiale. Al timone della stagione rimangono lo showrunner Scott Marder e il co-creatore Dan Harmon, con Ian Cardoni e Harry Belden stabilmente nei panni di Rick e Morty dopo aver sostituito Justin Roiland licenziato da Adult Swim nel 2023 a partire dalla settima stagione. Il resto del cast principale è confermato, con Sarah Chalke nel ruolo di Beth, Chris Parnell in quello di Jerry e Spencer Grammer che torna nei panni di Summer.

La stagione è composta da 10 episodi, in linea con le stagioni precedenti, e sarà distribuita in oltre 170 paesi e 42 lingue. Dietro la macchina da presa troviamo registi come Bryan Newton, Dominic Polcino e Anthony Chun, mentre tra gli sceneggiatori figurano nomi già noti alla serie come Tom Kauffman, Michael Waldron e Wade Randolph.

Il futuro del franchise: la serie va ben oltre la stagione 9

La stagione 9 rappresenta la penultima di un ciclo di sette stagioni che Adult Swim aveva commissionato nel 2020, ma questo non significa che Rick and Morty si stia avvicinando alla fine. La serie è già stata rinnovata fino alla stagione 12, e come Rick stesso ha sentenziato in modo memorabile, è “Rick and Morty per sempre, cento volte”.