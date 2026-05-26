A tenere banco nel corso delle ultime puntate di questa stagione di Uomini e Donne è, certamente, il triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Cinzia Paolini, Mario Lenti e Marco Troiani. I tre stanno praticamente occupando buona parte delle ultime messe in onda e, nei prossimi giorni, ce ne saranno da vedere delle belle. Ad ogni modo, la rapidità con cui tutta la situazione si è sviluppata e, soprattutto, il tempismo con cui il tutto è nato, stanno generando dei sospetti che tutto possa essere architettato per creare un po’ di hype. A fomentare questo dubbio, poi, ci ha pensato la stessa Cinzia, che in queste ore ha compiuto un gesto sui social che sta generando un certo sgomento.

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Il gesto compromettente di Cinzia Paolini sulle dinamiche di UeD con Mario Lenti e Marco Troiani

La stagione di quest’anno di Uomini e Donne sta per volgere al termine, e tra gli argomenti che stanno appassionando i telespettatori della trasmissione ci sono, sicuramente, tutte le vicende che stanno interessando Cinzia Paolini. La donna era in procinto di lasciare il programma con Marco Troiani, salvo poi cambiare idea a seguito dell’uscita di segnalazioni piuttosto pesanti sul conto del cavaliere. A complicare ulteriormente la situazione, poi, ci ha pensato il ritorno di Mario Lenti, che subito si è mostrato interessato a riprendere la conoscenza con Cinzia.

Tra i tre, dunque, si è venuto a creare una sorta di triangolo amoroso che sta generando un certo sgomento e sta incuriosendo i telespettatori, curiosi di scoprire come andrà a finire. Ad ogni modo, ci sono un po’ di cose che non tornano e che stanno facendo sorgere il sospetto che non tutto sia autentico. In queste ore, un gesto di Cinzia ha fomentato questi dubbi. La donna, infatti, invece che mostrarsi dispiaciuta per come siano andate le cose a UeD, dato che le registrazioni sono già concluse da un po’, ha voluto sdrammatizzare sulla vicenda condividendo una storia su Instagram in cui lei, Marco e Mario vengono paragonati a Ridge Forrester, Brooke Logan ed Eric Forrester di Beautiful. La donna è apparsa molto divertita dal paragone, cosa che non si concilia esattamente con lo stato d’animo in cui dovrebbe versare considerando l’epilogo che ha preso la faccenda.

Rivolta contro UeD, il pubblico prova a boicottare la puntata della scelta di Ciro Solimeno

Ad ogni modo, vera o finta, questa faccenda sta davvero entusiasmando il pubblico di Uomini e Donne che, infatti, da ieri pomeriggio sta dando luogo ad una sorta di rivolta sui social nel tentativo di boicottare la puntata di oggi del programma. In data odierna, infatti, verrà trasmessa la scelta di Ciro Solimeno. Considerando che mancano pochissime messe in onda alla fine dell’edizione, buona parte del pubblico avrebbe preferito continuare ad intrattenersi con le vicende del Trono Over, decisamente più interessanti e ricche di avvenimenti, piuttosto che con quelle del Trono Classico, criticato su tutti i fronti, specie quest’anno. Ma le cose andranno davvero in questo modo, ovvero, la puntata odierna di UeD sarà davvero boicottata? Non resta che attendere domani per scoprire quanti ascolti avrà totalizzato.