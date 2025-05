La puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 8 maggio, sarà decisamente movimentata. Il primo blocco sarà dedicato ad alcune dame e cavalieri del Trono Over. Successivamente, poi, si passerà a Gianmarco Steri, dove non mancheranno le polemiche molto accese. Ecco tutto quello che succederà.

Volano scarpe al Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani appagata

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione ci saranno inizialmente cinque esponenti del Trono Over, ovvero: Luana, Marilù, Francesca, Lorenzo e Giovanni. A rendere il clima particolarmente infuocato saranno soprattutto Giovanni e Francesca. I due racconteranno di essere usciti insieme in questi giorni, ma tra di loro ci sono stati dei problemi. Tra di loro ci sono stati diversi diverbi e a mostrarsi particolarmente adirata sarà soprattutto la dama. La discussione, degenererà al centro dello studio, al punto che la dama darà luogo ad una scena esilarante. Francesca perderà la testa e lancerà una scarpa contro il suo interlocutore, gridandogli contro di essere uno “str**zo”. I presenti in studio, ovviamente, rimarranno basiti.

Restando sempre in tema di Trono Over, poi, Maria De Filippi chiamerà nuovamente in causa Gemma Galgani, che ieri è stata protagonista di un dibattito a centro studio con Arcangelo. Tra i due c’è scappato anche un bacio a stampo, pertanto, la conduttrice nella puntata di oggi chiederà alla protagonista come se la stia passando. Ebbene, Gemma dirà di essere piuttosto tranquilla e appagata. Tina Cipollari non potrà fare a meno di intervenire, sta di fatto che accuserà la donna di essere la solita credulona che, alla fine, rimarrà profondamente scottata come al solito.

Cristina e Nadia furiose con Gianmarco Steri, una delle due va via

Passando alle dinamiche del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, ci saranno delle discussioni molto accese anche al trono di Gianmarco Steri. Si partirà da un’esterna fatta da Gianmarco e Nadia Di Donato durante la quale il tronista ha detto alla corteggiatrice che il loro percorso sia in continua crescita e che sta cominciando a immaginare come potrebbe essere la quotidianità tra di loro. In studio, però, Cristina Ferrara si mostrerà particolarmente infastidita dalla vicinanza tra i due, al punto che discuterà animatamente con il tronista. La giovane arriverà addirittura a minacciare Gianmarco di lanciargli contro il cartellino.

La lite, poi, sfocerà sulle due corteggiatrici, le quali cominceranno a dirsene di ogni. Il clima sarà piuttosto teso al punto che Nadia, malgrado abbia trascorso una bella esterna con il tronista, comincerà a discutere anche con lui. Secondo il punto di vista della ragazza, Gianmarco è attratto da lei solamente caratterialmente e non fisicamente. Al termine della lite, poi, deciderà addirittura di abbandonare lo studio. Gianmarco rimarrà interdetto e farà il tira e molla sull’andare a riprenderla oppure no. Nel frattempo, poi, la redazione comunicherà al ragazzo che Nadia sia andata proprio via dagli studi. Alla fine Steri non andrà a riprendere la ragazza, anzi, si avvicinerà parecchio a Cristina in studio.