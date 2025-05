Tina Cipollari ha dato il meglio di sé anche nella puntata di oggi di Uomini e Donne. L’opinionista ha attaccato pesantemente Arcangelo, per poi riversare le sue “attenzioni” anche contro Gemma Galgani e Marina. A seguire, poi, c’è stato un blocco altrettanto movimentato.

Lite tra Arcangelo e Tina a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una lite molto accesa tra Tina Cipollari e Arcangelo. L’opinionista non si fida minimamente del cavaliere, in quanto lo reputa un falso che è arrivato in studio con un copione elaborato a puntino. Tutto è cominciato nel momento in cui l’uomo ha deciso di dedicarsi nuovamente a Gemma dopo essere stato liquidato da Marina. La Galgani è stata felice di questo, mentre gli opinionisti hanno posto l’accento sul fatto che fosse un ripiego.

A quel punto, allora, Tina ha accusato la donna di essere uno zerbino, che non è in grado di capire nulla degli uomini. Arcangelo, allora, è intervenuto dicendo che Tina sia stata decisamente inappropriata nel parlare in questo modo di una donna. Tra i due, così, si è aperta una discussione molto accesa durante la quale i due si sono alzati in piedi ed hanno cominciato ad inveire l’uno contro l’altra. La Cipollari ha dato del “farabutto” al cavaliere, e lui ha replicato dicendo a Tina di essere “maleducata”. Dinanzi queste parole Tina è esplosa e si è avvicinata al cavaliere con fare minaccioso invitandolo ad uscire dallo studio.

Gemma chiede una mentina per l’alito, Tina aggredisce quasi fisicamente Arcangelo

Maria De Filippi è dovuta intervenire cercando di spiegare a Tina che Arcangelo abbia reagito in questo modo dopo le sue provocazioni, pertanto, non avesse tutti i torti a parlarle in quel modo. Nel bel mezzo del dibattito, poi, Gemma ha chiesto a Gloria una mentina per l’alito nel caso in cui tra i due fosse scattato un bacio inaspettato.

Ad ogni modo, dopo lo scontro e i continui inviti ad uscire dallo studio, Arcangelo si è alzato ed ha invitato Gemma ad uscire dallo studio per parlare al di fuori. Prima di arrivare dietro le quinte, però, il cavaliere ha deciso di baciare Gemma dinanzi a tutti. Il suo gesto è stato interpretato come una sceneggiata bella e buona. La Galgani, invece, ha detto di credere all’uomo. Alla fine, poi, Tina stava quasi per aggredire fisicamente il cavaliere, al punto che Maria si è alzata dai soliti gradini su cui è seduta ed è corsa a centro studio per sedare la situazione.

Controllo di cellulari a Uomini e Donne e dichiarazioni forti

Spazio poi a Gloria Nicoletti e Guido. I due hanno rivelato di essere usciti insieme in questi giorni e di essersi trovati davvero bene. Lui è arrivato addirittura ad ammettere di essere predisposto ad innamorarsi della donna. Nella discussione, però, si è intromessa anche Sabrina Zago, la quale ha continuato ad attaccare il cavaliere dicendogli di essersi comportato allo stesso modo anche con lei, per poi liquidarla. Per avvalorare la sua tesi, la donna ha voluto recuperare il suo telefono per mostrare a tutti quello che i due si sono detti nei giorni scorsi.

Dai cellulari sono emersi messaggi e chiamate che i due si sono scambiati in cui anche Guido sembrava essere molto preso dalla donna e molto propenso a continuare la conoscenza. Questo, dunque, ha aperto tra i due una nuova ed estenuante discussione, la quale si è protratta fino alla fine della puntata.