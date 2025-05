Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 7 maggio, rivelano che al centro dell’attenzione ci saranno le dame e i cavalieri del Trono Over. In particolar modo, saranno chiamati in causa Gemma Galgani, Arcangelo e Marina. Tra di loro si accenderà una discussione molto accesa animata soprattutto da Tina Cipollari. A seguire, poi, si parlerà di Sabrina Zago, Gloria Nicoletti e Guido. Ecco cosa succederà.

Dura lite tra Tina Cipollari e Arcangelo: lui costretto a uscire dallo studio di UeD

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Arcangelo sarà piantato in asso da Marina. La dama, in una precedente puntata di UeD, aveva palesato l’intenzione di non uscire più con il cavaliere. Questa scelta non è stata accolta di buon grado da Arcangelo il quale, però, ha deciso di focalizzare le sue attenzioni su Gemma. Il suo comportamento è stato visto come un ripiego, sta di fatto che l’uomo è stato duramente attaccato da Tina Cipollari. La donna non ha fatto altro che accusare il cavaliere di essere un falso, che sta corteggiando Gemma solo per rimanere a centro studio.

Tra i due voleranno parole decisamente grosse, al punto che il cavaliere si vedrà costretto ad uscire dallo studio per poter chiarire con Gemma. Nello specifico, infatti, vedremo che l’uomo si avvicinerà alla torinese e la inviterà ad uscire per poter parlare in maniera un po’ più tranquilla. Lei, colta alla sprovvista, accetterà di uscire con l’uomo per poter parlare. Non resta che attendere, poi, per vedere cosa si saranno detti senza le ingerenze dei presenti in studio. Marina, dal canto suo, tornerà al suo posto.

Sabrina Zago mette spalle al muro Guido mostrando il suo telefono

Successivamente, poi, si passerà ad un altro argomento particolarmente spinoso, ovvero, Sabrina Zago, Gloria Nicoletti e Guido. Entrambe le donna stanno uscendo con il cavaliere, ma le cose tra Sabrina e Guido non stanno andando bene. La donna, infatti, non farà altro che accusare il suo interlocutore di averla presa in giro e di essere convinta che, in realtà, lui si sia allontanato da lei in quanto più preso da Gloria. Lui, invece, insisterà sul fatto che l’allontanamento è stato reciproco. Sabrina, allora, per incastrare il cavaliere, deciderà di prendere il suo cellulare e di farlo visionare a Gianni Sperti, in modo da appurare la sua buona fede.

Nel momento in cui Gianni prenderà possesso del telefono della donna, inizierà a leggere tra i messaggi e le chiamate. Ebbene, da tale controllo si evincerà che sono presenti molte chiamate di Sabrina. Tra i due si accenderà una lite molto accesa che, successivamente, coinvolgerà anche Gloria. La donna rimarrà un po’ basita in quanto non si aspettava di dover assistere a simili scene. Non resta che attendere per vedere quale sarà l’epilogo di tutta questa situazione.