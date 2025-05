Oggi, domenica 4 maggio, è stata effettuata una delle ultime registrazioni della stagione di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci sono stati, come sempre, dame e cavalieri del Trono Over, e naturalmente Gianmarco Steri del Trono Classico, il cui percorso sta per volgere al termine. I colpi di scena non sono mancati di certo, pertanto, vediamo cosa è successo.

Spoiler UeD registrazione 4 maggio Trono Over

Le prossime puntate di Uomini e Donne prevedono fuochi e fiamme. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni in merito alla registrazione di oggi, un’altra coppia ha deciso di abbandonare la trasmissione. Dopo che ben quattro coppie hanno lasciato il programma in una precedente registrazione, adesso ci hanno pensato Margherita Aiello e Dennis ad andare via. I due protagonisti hanno deciso di approfondire la loro conoscenza al di fuori del programma. Adesso non resta che attendere per vedere quanto dureranno.

Spazio poi ad Arcangelo. Il cavaliere, dopo aver interrotto la conoscenza con Gemma Galgani, ha deciso di proseguire solo con Cinzia e Marina. In studio si è scoperto che l’uomo abbia baciato la prima, ragion per cui la seconda ha deciso di alzarsi e rimettersi al suo posto. La donna ha manifestato la volontà di troncare la conoscenza. In seguito, poi, si è inserita anche Gemma nel discorso. La donna ha continuato a mostrarsi adirata con Arcangelo e non ha fatto altro che chiedergli su quali basi avesse deciso di interrompere la frequentazione con lei. Il blocco, ovviamente, è stato piuttosto movimentato.

Anticipazioni Trono Classico UeD

Per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne, invece, si è partiti da un’esterna di Gianmarco Steri con Nadia Di Donato. Lei è andata nel negozio dove lavora lui per fargli una sorpresa in occasione del suo compleanno. A tal proposito, la giovane ha regalato al tronista una loro foto insieme. L’esterna è stata molto bella e i due sono sembrati particolarmente complici e affiatati. Successivamente, poi, si è passati all’esterna del ragazzo con Cristina Ferrara. Anche lei ha deciso di fare una sorpresa al ragazzo e si è presentata insieme ai suoi amici.

Malgrado anche l’esterna con Cristina sia stata particolarmente bella, il tronista in studio ha fatto una confessione che genererà dei turbamenti. Nello specifico, ha ammesso di essersi trovato meglio con Nadia in quanto le arriva di più. Per quanto riguarda Cristina, invece, sicuramente le arriva di più di quanto accadeva tempo fa, ma non riesce ancora a fidarsi di lei al 100% come la ragazza vorrebbe. La giovane è scoppiata a piangere ed è apparsa particolarmente malinconica. Ad ogni modo, il trono di Gianmarco sta per concludersi in quanto la prossima settimana farà la sua scelta.