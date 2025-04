Domenica 27 aprile è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione i colpi di scena non sono mancati di certo. Ben quattro coppie del Trono Over hanno deciso di abbandonare la trasmissione. Stessa sorte anche per Cristina Ferrara che, dopo un’accesa discussione con Gianmarco Steri, ha deciso di andare via. Ecco nel dettaglio tutto quello che è successo.

Anticipazioni registrazione 27 aprile di UeD Trono Classico

Le prossime puntate di Uomini e Donne si prospettano ricche di colpi di scena secondo quanto riportato dalle anticipazioni della registrazione di oggi del programma presenti su Lollo Magazine. Iniziando dal Trono Classico, si è partiti da un’esterna di Gianmarco Steri e Nadia Di Donato. I due si sono incontrati dopo una precedente puntata per chiarire alcune divergenze che ci sono state tra di loro. La discussione si è protratta per un po’ di tempo, ma poi è arrivato il punto d’incontro, suggellato anche da un bacio molto passionale.

A seguire, poi, è stata mandata in onda anche l’esterna che il tronista ha fatto con Cristina Ferrara. I due sono stati molto bene, al punto che anche tra di loro è scattato il bacio. In studio, poi, Cristina ha sbottato duramente contro il tronista in quanto ha ammesso di essere convinta che lui sia molto più proiettato su Nadia e che, ormai, sia lei la sua scelta. La giovane, così, si è alzata dalla sua postazione ed è andata via. Per tutto il corso della registrazione si è rifiutata di rientrare in studio.

Quattro coppie lasciano il Trono Over di Uomini e Donne

Per quanto riguarda le dinamiche che hanno animato il Trono Over nel corso della registrazione del 27 aprile di Uomini e Donne, le più significative hanno riguardato sicuramente l’uscita di scena di ben quattro coppie. Gli otto protagonisti in questione hanno deciso di abbandonare la trasmissione in quanto sono riusciti a portare a casa l’obiettivo del programma, ovvero, trovare l’amore. Le coppie che si sono formate sono per lo più sconosciute, sta di fatto che di loro non si è mai parlato a centro studio nel corso delle precedenti puntate di UeD. Solo una coppia è ben nota a tutti i telespettatori, ovvero, quella formata da Giuseppe e Rosanna. I due, malgrado le tante divergenze che ci sono state, dovute essenzialmente al fatto che la dama non era sicura dei suoi sentimenti verso il cavaliere, hanno deciso di provare ad approfondire il rapporto al di fuori in modo da capire se tra di loro ci sarà un prosieguo oppure no.

L’uscita di scena dei due protagonisti non è stata accolta di buon grado da Sabrina Zago, la quale non è riuscita a trattenere le lacrime. La donna, purtroppo, non è riuscita ancora a trovare la persona adatta a lei. Spazio, poi, a Gloria Nicoletti e Guido. La donna ha ricevuto una bella dichiarazione da parte dell’uomo, il quale le ha confessato di essersi innamorato di lei. Nonostante questo, però, i due al momento non formano ancora una coppia a tutti gli effetti in quanto vogliono conoscersi ancora meglio prima di prendere la decisione di uscire dal programma insieme.

Assenti, baci passionali e segnalazioni

In merito a Giovanni Siciliano, invece, dopo alcune recenti segnalazioni trapelate sul suo conto, non era presente nel corso della registrazione. Gemma Galgani, dal canto suo, è uscita con Arcangelo, e tra di loro ci sono stati anche dei baci molto passionali., Questo, però, non è bastato al cavaliere al punto da spingerlo a dare l’esclusiva alla dama, sta di fatto che ha manifestato la volontà di conoscere anche Sabrina Zago.

La registrazione, poi, è stata animata anche da alcune segnalazioni riportate da Alessio Pili Stella contro Valentina, la dama che sta conoscendo. Il cavaliere ha insinuato che la donna sia nella trasmissione solamente per sponsorizzare un brand. Successivamente, poi, per il cavaliere è scesa una dama nuove, che tuttavia ha deciso di non tenere. Anche per Valentina è arrivato un nuovo spasimante, che pare abbia tenuto.