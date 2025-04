Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 16 aprile, rivelano che ci sarà una nuova gara tra Gianni Sperti e Giuseppe, stavolta a suon di flessioni. A seguire, poi, saranno trattate altre dinamiche e scoppierà anche una discussione molto accesa al Trono Classico.

Nuova gara al Trono Over di Uomini e Donne e delusione per Gemma

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Giuseppe deciderà di sfidare nuovamente Gianni Sperti in una nuova gara, stavolta non solo di ballo, ma anche di resistenza, in quanto i due si cimenteranno nelle flessioni. Come di consueto, il momento si rivelerà particolarmente esilarante. Chi avrà la meglio questa volta tra i due? Sempre Gianni, oppure Giuseppe riuscirà a guadagnare un po’ di terreno?

A seguire, poi, al centro dell’attenzione ci sarà Gemma Galgani, la quale sta uscendo con un nuovo cavaliere, ma le cose non andranno bene. Si vedranno delle esterne tra i due e poi ci sarà un centro studio piuttosto movimentato. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, vedremo che lui criticherà aspramente ogni singolo atteggiamento della donna, dando luogo ad una polemica. Alla fine, poi, decideranno di interrompere la conoscenza.

Anticipazioni UeD Trono Classico: lite tra Nadia e Cristina

In merito al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Gianmarco Steri non porterà in esterna Nadia. La ragazza rimarrà molto male in quanto si aspettava che dopo i due baci che si sono scambiati, l’avrebbe fatto. Tra i due, dunque, ci sarà una discussione. Il tronista preferirà uscire con Cristina.

I due finalmente trascorreranno dei momenti piacevoli, sta di fatto che si rilasseranno a bordo piscina ma non ci sarà alcun bacio. In studio, poi, ci sarà una discussione molto accesa tra Nadia e Cristina durante la quale la prima riporterà alcune segnalazioni che sono trapelate in questo periodo sulla sua rivale. La Ferrara, ovviamente, proverà a difendersi e a smentire tutte le accuse, ma riuscirà ad essere abbastanza convincente? Di Francesca, invece, si parlerà nella puntata di domani.