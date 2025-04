Cristina Ferrara sta generando un grande fermento nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che la ragazza sta discutendo spesso con Gianmarco Steri a causa di alcune incomprensioni che sembrano minare la loro conoscenza. A rendere le cose ancora più complicate, poi, ci sono anche delle recenti segnalazioni sulla ragazza, che stanno minando la sua credibilità. Proprio mentre le cose tra i due sembravano riconciliarsi, però, sul web è spuntata una nuova indiscrezione.

Cosa avrebbe fatto Cristina prima di uscire con Gianmarco a Uomini e Donne

In questo periodo Cristina Ferrara è stata accusata di avere una relazione con un calciatore del Barcellona. La notizia è stata trattata parzialmente anche a Uomini e Donne, in quanto sono state fatte delle allusioni durante uno screzio con un’altra corteggiatrice. Ad ogni modo, nel corso della registrazione di ieri di UeD sembrava essere in atto un ricongiungimento tra Cristina e Gianmarco.

I due, infatti, hanno trascorso un’esterna molto piacevole, durante la quale, però, non c’è stato alcun bacio. Tuttavia, prima dell’uscita con Gianmarco, la ragazza ha compiuto un gesto che sta generando molto sgomento. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, la giovane avrebbe rimosso il segui dal profilo Instagram del presunto calciatore con il quale si starebbe frequentando. Anche il calciatore avrebbe reagito allo stesso modo, non seguendo più la ragazza.

Il riavvicinamento tra la Ferrara e Steri è in pericolo

Questo gesto, dunque, spinge a credere che i due, per agire in questo modo, si siano quantomeno sentiti in questo periodo e, molto probabilmente, avrebbero interrotto l’ipotetica frequentazione. Adesso, però, resta da capire se, dietro questa decisione, c’entri Gianmarco, oppure no. In effetti, pare che Cristina e il tronista siano riusciti a trovare un punto di incontro dopo tante discussioni avute in studio. Questa ennesima segnalazione, dunque, potrebbe compromettere nuovamente le cose oppure favorirle? Staremo a vedere.