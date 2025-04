Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sono state delle discussioni particolarmente accese, come una quasi rissa tra Tina Cipollari e Isabella, ma non solo. Non sono mancati momenti divertenti e pieni di goliardia. Inoltre, ci sono state delle belle notizie anche per una dama che, ultimamente, ha sofferto parecchio per amore.

Sabrina Zago bacia un cavaliere, esilarante gara di ballo tra Gianni e Giuseppe a UeD

La puntata dell’8 aprile di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Sabrina e Guido. Come svelato dalle anticipazioni della puntata, la donna ha baciato il cavaliere ed ha messo un punto con la storia precedente con Giuseppe, che l’ha fatta soffrire tanto. Durante il confronto tra i due, però, l’ex di Sabrina è stato chiamato in causa e tra i due c’è stato l’ennesimo battibecco. Alla fine, poi, Giuseppe ha ammesso di non vuole più essere interpellato nelle cose che riguardano la donna.

Tra Guido e Sabrina ci sono stati dei baci… Cosa ne pensate di questa conoscenza? #UominieDonne pic.twitter.com/VCUtY6QpOg — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 8, 2025

Poi si è passati ad una nuova gara di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti. Si è trattato di una gara a tutti gli effetti, sta di fatto che sono arrivati anche tre giudici da Amici. Il cavaliere si è esibito con una ballerina di sua conoscenza in una bachata, mentre l’opinionista ha ballato con Rossella Brescia sotto le notte di Dirty Dancing, con tanto di presa finale. Questi ultimi due hanno ricevuto tantissimi complimenti.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Al momento del giudizio, poi, la prima a parlare è stata Francesca Tocca, la quale ha preso in giro Giuseppe dicendogli: “Ma chi te l’ha fatto fare“. La donna ha evidenziato una certa rigidità nel cavaliere. Anche Umberto ha invitato Giuseppe a lavorare di più sul movimento dei fianchi, in quanto era troppo impacciato. Anche Isabel, il terzo giudice, è stata della stessa idea. Gianni, dunque, ha vinto per l’ennesima volta facendo en plein. Alla fine, poi, per non far sfigurare la sua ballerina, Giuseppe ha chiesto di farla ballare con un professionista, in modo da mettere in luce le sue qualità.

Scontro di fuoco tra Tina e Isabella

Spazio poi a Francesco, Cinzia e Isabella. Quest’ultima non ha fatto neppure in tempo a sedersi che subito ha discusso con Tina Cipollari. La dama ha voluto puntualizzare di essere una persona che sostiene le donne, ma l’opinionista ha dissentito ed ha addirittura mandato a quel paese la sua interlocutrice. Maria De Filippi ha provato a placare la Cipollari a parole, ma non ci è riuscita. A quel punto, allora, ha chiesto a Gianni di fermarla fisicamente. Anche il tentativo di quest’ultimo, però, è fallito, così si è passati ai fatti e la redazione ha spento il microfono dell’opinionista.

Tina è uscita dallo studio e Isabella ha provato a seguirla. La Cipollari, così, ha perso ancora di più la pazienza fino quasi a scontrarsi fisicamente con la dama. La produzione è stata costretta ad intervenire nuovamente censurando la scena, sta di fatto che, proprio durante l’alterco faccia a faccia tra le due, ha spostato le telecamere su Francesco, anche se non era minimamente coinvolto nella discussione. Solo quando la situazione è rientrata si è potuti andare avanti con la puntata di Uomini e Donne.