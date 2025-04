La puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 8 aprile, sarà piuttosto movimentata. La messa in onda comincerà con un centro studio particolarmente dinamico che riguarderà Sabrina Zago e Guido. Successivamente, poi, si passerà ad un’accesa gara di ballo e, infine, ci sarà una mega lite tra Tina e una dama.

Spoiler 8 aprile UeD: Sabrina bacia Guido e nuova gara di ballo

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Sabrina Zago siederà al centro dello studio insieme a Guido. I due racconteranno di essere usciti insieme e sveleranno anche di essersi dati un bacio. Entrambi sembreranno molto presi e sereni cosa che, ovviamente, implicherà anche degli interventi da parte di Giuseppe. Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi chiederà alla dama come reagirebbe se Giuseppe dovesse improvvisamente farsi di nuovo avanti con lei e la dama risponderà di non essere più predisposta nei riguardi del cavaliere. Che sia vero o meno, questo è tutto da scoprirlo.

Chiuso questo blocco, poi, si passerà ad una gara di ballo particolarmente movimentata. Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, ultimamente Maria De Filippi ha una nuova ossessione per le gare di danza tra Gianni Sperti e Giuseppe. Per questa occasione, i due porteranno delle ballerine con cui esibirsi. Giuseppe porterà una persona di sua conoscenza, mentre Gianni si esibirà con Rossella Brescia. In studio, poi, arriveranno anche tre ospiti direttamente da Amici, ovvero, gli insegnanti Isabel, Umberto e Francesca Tocca. I tre giudicheranno le esibizioni e, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare si schiereranno dalla parte dell’opinionista.

Scontro di fuoco tra Tina Cipollari e Isabella

Concluso questo momento divertente, poi, si aprirà un dibattito particolarmente acceso tra Tina Cipollari e Isabella. Le due donne proprio non riescono ad andare d’accordo, sta di fatto che si sono spesso punzecchiate nelle scorse puntate di Uomini e Donne. Quello che accadrà nella messa in onda di oggi, 8 aprile, però, sarà più animato del solito.

Mentre la dama si relazionerà con un cavaliere, Tina non potrà fare a meno di intromettersi per dire la sua. In particolare, l’opinionista recriminerà alla dama di non essere affatto a favore delle donne, come ha sempre detto, in quanto in precedenza ha detto delle cose piuttosto pesanti contro persone del suo stesso sesso. La lite diventerà così accesa al punto che Tina uscirà dallo studio e Isabella la inseguirà. L’opinionista non prenderà bene la cosa, sta di fatto che rientrerà in studio per fare una scenata.