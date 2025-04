Puntata ricca di avvenimenti quella di oggi di Uomini e Donne. Ci sono stati scontri, nuovi arrivi e colpi di scena per alcuni protagonisti, come ad esempio le scuse di Giovanni per Agnese e la gaffe di Giuseppe.

Sabrina volta pagina a UeD e Giuseppe viene mortificato

La puntata del 2 aprile di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani a centro studio per l’arrivo di Luciano, un nuovo cavaliere venuto per lei. La donna ha deciso di tenerlo, cosa che ha fatto indispettire Tina Cipollari, la quale ha insinuato che la donna abbia agito in maniera falsa, in quanto palesemente non interessata al cavaliere. Solamente il tempo potrà darci tutte le risposte.

Sabrina, invece, ha deciso di iniziare delle nuove conoscenze, tra cui quella con un cavaliere di nome Emanuele. Giuseppe non ha potuto evitare di intervenire dicendo di essere felice per la dama, cosa che non è stata accolta di buon grado dal pubblico che, infatti, gli ha fischiato. Tale intervento ha dato l’assist a Sabrina per confessare che al momento è un po’ frenata nel relazionarsi a nuovi uomini proprio a causa di Giuseppe. La donna, però, è intenzionata ad andare avanti, quindi, pian piano conta di riuscire a gettarsi tutto il passato alle spalle. Ad un certo punto, poi, ha preso la parola Emanuele, il quale ne ha approfittato per mortificare Giuseppe dicendogli di farsi da parte in quanto non sarà più menzionato nelle uscite tra lui e Sabrina. Il pubblico è scoppiato in un fragoroso applauso.

Scontro tra Tina e Isabella

Maria De Filippi, poi, ha chiamato in causa Isabella, tanto criticata da Tina Cipollari, ed ha rivelato che la donna abbia scritto di nuovo a Giuseppe. Questo ha dato spunto ad un nuovo battibecco tra la donna e l’opinionista. Tina non ha compreso il motivo del gesto della donna, dal momento che, ormai, sta conoscendo un altro cavaliere. Anche Gianni Sperti ha trovato piuttosto incoerente la donna. La Cipollari, allora, ha colto la palla al balzo per attaccare la dama accusandola di essere stata scaricata da Giuseppe, cosa che lei ha negato.

Spazio poi a Damiano, che ha chiuso con Morena, Gloria e Giovanna, cosa che ha spinto gli opinionisti ad accusarlo di essere una persona superficiale che non è in grado di costruire relazioni serie e stabili. Ad ogni modo, per il cavaliere è arrivata una nuova dama di nome Flavia, che ha deciso di tenere.

Giuseppe si scusa con Agnese a Uomini e Donne, Gianmarco si infuria

Giovanni e Gabriele, invece, stanno uscendo con Luana. Il primo ci ha tenuto a scusarsi con Agnese per quanto accaduto la scorsa settimana. Il cavaliere ha ammesso di aver esagerato a causa dell’adrenalina e dell’eccitazione che prova ogni volta che si trova a centro studio. Agnese ha deciso di accettare le sue scuse, sta di fatto che i due hanno fatto la pace con un bacio sulla guancia. Tornando a Luana, poi, la dama ha deciso di proseguire con i due spasimanti, mentre ha chiuso definitivamente con Alessio Pili Stella, ma in puntata i due hanno continuato a scontrarsi.

Infine si è parlato di Gianmarco Steri. Come accennato nella anticipazioni della puntata di oggi, il ragazzo ha dato luogo ad una sfuriata contro Cristina. Il tronista è andato dietro le quinte per parlare con lei dopo la scorsa puntata di UeD, ma la ragazza non ne ha voluto sapere e i due hanno litigato. Lui, non contento, ha organizzato un’esterna con la giovane, ma lei non si è presentata. In puntata, poi, il tronista ha sbottato contro la corteggiatrice accusandola di non essere interessata a lui. Lei ha provato a difendersi, ma Steri è stato irremovibile. Alla fine, infatti, Cristina è andata via e il ragazzo ha ballato con Francesca.